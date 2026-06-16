https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/halkali-arnavutkoy-hatti-19-haziranda-acilacak-1106541664.html

İstanbul'da yeni metro hattı: 19 Haziran'da açılacak

İstanbul'da yeni metro hattı: 19 Haziran'da açılacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını ve hattın Cumhurbaşkanı Recep... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:38+0300

2026-06-16T13:38+0300

2026-06-16T13:39+0300

yaşam

abdulkadir uraloğlu

halkalı

gayrettepe

türkiye

i̇stanbul havalimanı

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Halkalı-Arnavutköy Hattı 19 Haziran'da açılacak.Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.Çalışmalar tamamlandıHalkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla, Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile de Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağı bilgisini paylaştı.Seyahat süresi azalacakHalkalı İstasyonunda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/halkali-kapikule-hizli-tren-projesinde-sona-geliniyor-istanbul-edirne-arasi-yolculuk-4-saatten-15-1105330715.html

halkalı

gayrettepe

i̇stanbul havalimanı

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abdulkadir uraloğlu, halkalı, gayrettepe, türkiye, i̇stanbul havalimanı