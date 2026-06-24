https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-babami-prenses-gibi-gostermeyin-cikisi--1106737222.html

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan 'babamı prenses gibi göstermeyin' çıkışı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan 'babamı prenses gibi göstermeyin' çıkışı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi için "Tayfur'un damadı denmesin" diyen ailesine isyan etti. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T09:48+0300

2026-06-24T09:48+0300

2026-06-24T09:48+0300

yaşam

ferdi tayfur

tuğçe tayfur

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Tuğçe Tayfur, bir operasyon kapsamında hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi Muhammet Aydın için "Ferdi Tayfur'un damadı denmesin" diyen aile üyelerine isyan etti. Tayfur, "Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin" yanıtını verdi. Yüksek hesap operasyonunda hakkında işlem yapılmıştıTayfur'un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş, kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapılmıştı.Tayfur'un damadı denmesinGelişmeler üzerine Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek tepki gösterdi.Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.Kızından prenses isyanı Bu açıklamaların ardından Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfur-ve-esi-hakkinda-5-milyonluk-vurgun-iddiasi--1102632727.html

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ferdi tayfur, tuğçe tayfur