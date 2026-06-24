Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-babami-prenses-gibi-gostermeyin-cikisi--1106737222.html
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan 'babamı prenses gibi göstermeyin' çıkışı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan 'babamı prenses gibi göstermeyin' çıkışı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi için "Tayfur'un damadı denmesin" diyen ailesine isyan etti. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T09:48+0300
2026-06-24T09:48+0300
yaşam
ferdi tayfur
tuğçe tayfur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106151160_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_145dbbff328d17209de9ca67b3d030c5.jpg
Tuğçe Tayfur, bir operasyon kapsamında hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi Muhammet Aydın için "Ferdi Tayfur'un damadı denmesin" diyen aile üyelerine isyan etti. Tayfur, "Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin" yanıtını verdi. Yüksek hesap operasyonunda hakkında işlem yapılmıştıTayfur'un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş, kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapılmıştı.Tayfur'un damadı denmesinGelişmeler üzerine Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek tepki gösterdi.Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.Kızından prenses isyanı Bu açıklamaların ardından Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfur-ve-esi-hakkinda-5-milyonluk-vurgun-iddiasi--1102632727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106151160_113:0:1130:763_1920x0_80_0_0_8cad45b8fb0f9901721a718246c3217c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi tayfur, tuğçe tayfur
ferdi tayfur, tuğçe tayfur

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan 'babamı prenses gibi göstermeyin' çıkışı

09:48 24.06.2026
Tuğçe Tayfur sosyal medya
Tuğçe Tayfur sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
Abone ol
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi için "Tayfur'un damadı denmesin" diyen ailesine isyan etti.
Tuğçe Tayfur, bir operasyon kapsamında hakkında polis tarafından işlem yapılan eşi Muhammet Aydın için "Ferdi Tayfur'un damadı denmesin" diyen aile üyelerine isyan etti. Tayfur, "Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin" yanıtını verdi.

Yüksek hesap operasyonunda hakkında işlem yapılmıştı

Tayfur'un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş, kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapılmıştı.

Tayfur'un damadı denmesin

Gelişmeler üzerine Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek tepki gösterdi.Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.

Kızından prenses isyanı

Bu açıklamaların ardından Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirdi:
"Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil."
Tuğçe Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
YAŞAM
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında milyonluk vurgun iddiası
10 Ocak, 11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала