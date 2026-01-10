Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında milyonluk vurgun iddiası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfur-ve-esi-hakkinda-5-milyonluk-vurgun-iddiasi--1102632727.html
Geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından dava açıldı. Tayfur ve eşinin 5 milyonluk senetlerinin protesto edildiği belirtilirken, parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı. Dolandırıcılık ve sahte fatura iddiaları varSabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur ve eşinin kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Bir kişiye 5 milyon liralık senet verdikleri ve senetleri protesto olan çiftin başka birinden de bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldıkları, parasını aldıkları ürünleri de teslim etmedikleri öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrasında ise çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.Tayfur: İftira atıyorlarİddialarla ilgili açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise iddiaları yalanlarken, "Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
11:13 10.01.2026 (güncellendi: 11:19 10.01.2026)
Geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından dava açıldı. Tayfur ve eşinin 5 milyonluk senetlerinin protesto edildiği belirtilirken, parasını aldıkları ürünleri teslim etmemekle suçlandı.
Dolandırıcılık ve sahte fatura iddiaları var
Sabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur ve eşinin kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Bir kişiye 5 milyon liralık senet verdikleri ve senetleri protesto olan çiftin başka birinden de bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldıkları, parasını aldıkları ürünleri de teslim etmedikleri öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonrasında ise çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.
İddialarla ilgili açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise iddiaları yalanlarken, "Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.