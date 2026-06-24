https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/fenerbahce-greenwoodla-anlasti-marsilyanin-istedigi-bonservis-belli-oldu-1106751071.html

Fenerbahçe, Greenwood'la anlaştı: Marsilya'nın istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe, Greenwood'la anlaştı: Marsilya'nın istediği bonservis belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin Mason Greenwood'la anlaşmaya vardığı ancak Marsilya'nın 50-55 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle sürecin zorluk taşıdığı... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T20:49+0300

2026-06-24T20:49+0300

2026-06-24T20:49+0300

spor

fenerbahçe

mason greenwood

transfer

transfermarkt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Fenerbahçe'nin Mason Greenwood’un transferi için temaslar kurduğu, oyuncu cephesiyle sözleşme şartlarında ön mutabakat sağlandığı öne sürüldü.Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'ya 30 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu, ancak Fransız kulübünün 50-55 milyon euro seviyesinin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiği kaydedildi.Öte yandan Atletico Madrid ve Al-Hilal gibi kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

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fenerbahçe, mason greenwood, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu