https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yildiz-ismi-resmen-duyurdu-kosovali-golcu-istanbula-geliyor-1106621397.html

Fenerbahçe, yıldız ismi resmen duyurdu: Kosovalı golcü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, yıldız ismi resmen duyurdu: Kosovalı golcü İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe SK, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle transfer... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T17:50+0300

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2026-06-18T17:50+0300

spor

vedat muriqi

i̇stanbul

fenerbahçe

transfer

transfermarkt

aziz yıldırım

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecinin son detaylarını tamamlamak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.Açıklamaya göre deneyimli forveti taşıyan uçağın, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yeni-teknik-direktorunu-acikladi--1106610988.html

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vedat muriqi, i̇stanbul, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , aziz yıldırım