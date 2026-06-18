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Fenerbahçe, yıldız ismi resmen duyurdu: Kosovalı golcü İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, yıldız ismi resmen duyurdu: Kosovalı golcü İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe SK, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle transfer... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T17:50+0300
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spor
vedat muriqi
i̇stanbul
fenerbahçe
transfer
transfermarkt
aziz yıldırım
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecinin son detaylarını tamamlamak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.Açıklamaya göre deneyimli forveti taşıyan uçağın, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yeni-teknik-direktorunu-acikladi--1106610988.html
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vedat muriqi, i̇stanbul, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , aziz yıldırım
vedat muriqi, i̇stanbul, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , aziz yıldırım

Fenerbahçe, yıldız ismi resmen duyurdu: Kosovalı golcü İstanbul'a geliyor

17:50 18.06.2026
© TwitterVedat Muriqi
Vedat Muriqi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Twitter
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Fenerbahçe SK, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle transfer görüşmelerinin son aşamasına geçildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecinin son detaylarını tamamlamak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Açıklamaya göre deneyimli forveti taşıyan uçağın, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
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