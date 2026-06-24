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Entübe edilmişti: Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son gelişme
Entübe edilmişti: Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son gelişme
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi devam eden 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin yakın çevresinden yeni açıklama geldi. Açıklamada, durumunun... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T16:04+0300
2026-06-24T16:04+0300
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yaşam
kadir i̇nanır
entübe
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan usta sanatçının sağlık süreci devam ediyor.22 Mayıs'ta entübe edilmiştiHastaneye kaldırılmasının ardından 6 gün yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnömoni) teşhisi konulmuştu.Yakın çevresinden son durum açıklamasıHürriyet'in haberine göre, Kadir İnanır'a yakın kaynaklar usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Aktarılan bilgilere göre, durumu stabil olan sanatçının şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği belirtildi.
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kadir i̇nanır, entübe
Entübe edilmişti: Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son gelişme
Usta sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi devam eden 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin yakın çevresinden yeni açıklama geldi. Açıklamada, durumunun stabil olduğu ancak şimdiye kadar tedaviye olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan usta sanatçının sağlık süreci devam ediyor.
22 Mayıs'ta entübe edilmişti
Hastaneye kaldırılmasının ardından 6 gün yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.
Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnömoni) teşhisi konulmuştu.
Yakın çevresinden son durum açıklaması
Hürriyet'in haberine göre, Kadir İnanır'a yakın kaynaklar usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Aktarılan bilgilere göre, durumu stabil olan sanatçının şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği belirtildi.