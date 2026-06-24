https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/entube-edilmisti-kadir-inanirin-saglik-durumunda-son-gelisme-1106746318.html

Entübe edilmişti: Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son gelişme

Entübe edilmişti: Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son gelişme

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi devam eden 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin yakın çevresinden yeni açıklama geldi. Açıklamada, durumunun... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T16:04+0300

2026-06-24T16:04+0300

2026-06-24T16:04+0300

yaşam

kadir i̇nanır

entübe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093391031_0:31:896:534_1920x0_80_0_0_dcf2e0bc2e279a9a5d854f5b83243c9b.jpg

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan usta sanatçının sağlık süreci devam ediyor.22 Mayıs'ta entübe edilmiştiHastaneye kaldırılmasının ardından 6 gün yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, 22 Mayıs tarihinde entübe edilmişti.Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnömoni) teşhisi konulmuştu.Yakın çevresinden son durum açıklamasıHürriyet'in haberine göre, Kadir İnanır'a yakın kaynaklar usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Aktarılan bilgilere göre, durumu stabil olan sanatçının şimdiye kadar tedaviye olumlu bir yanıt vermediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/kelime-dilimin-ucunda-ama-hatirlayamiyorum-diyenlere-japon-bilim-insanlari-kelimelerinizin-nereye-1106745952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir i̇nanır, entübe