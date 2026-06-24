https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/bmden-carpici-gazze-raporu-askeri-gozalti-merkezlerinde-cocuklara-iskence-1106744697.html

BM'den çarpıcı Gazze raporu: Askeri gözaltı merkezlerinde çocuklara i̇şkence

BM'den çarpıcı Gazze raporu: Askeri gözaltı merkezlerinde çocuklara i̇şkence

Sputnik Türkiye

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocukları kasıtlı olarak hedef... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T14:51+0300

2026-06-24T14:51+0300

2026-06-24T14:51+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

bm soruşturma komisyonu

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

gazze

filistin

i̇srail

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Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ağır hak ihlallerini gözler önüne seren yeni raporunu yayımladı. "Çocukluğun özü yok edildi" başlığıyla sunulan raporda, İsrail güvenlik güçlerinin 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığı, katlettiği ve ağır şiddet sarmalına maruz bıraktığı belgelendi.Gazze'de acı bilanço: 20 binden fazla çocuk öldürüldü31 Mart 2026 tarihine kadar olan süreci kapsayan BM Gazze raporu, bölgedeki insani yıkımın ürkütücü boyutlarını ortaya koydu. Komisyonun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 20 bin 179 çocuk yaşamını yitirdi, 44 bin 143 çocuk ise yaralandı. 18 yaş altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler, bu ölümlerin sıradan bir çatışma sonucu olmadığını, doğrudan İsrail’in askeri stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Raporda, bu eylemlerin Filistin halkının Gazze’deki "biyolojik sürekliliğini yok etmeye" yönelik bir strateji kapsamında ele alınabileceği uyarısı yapıldı.Askeri gözaltı merkezlerinde çocuklara i̇şkence i̇ddiasıRaporda öne çıkan en çarpıcı bölümlerden birini, Filistinli çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele iddiaları oluşturdu. Komisyon; askeri gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların zorla itirafa zorlandığını, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bekletildiğini aktardı. Anonim tanıklıklara da dayandırılan raporda; çocukların darp edildiği, köpeklerle korkutulduğu, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil olmak üzere insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığı ifade edildi.Çocuklar 'geleceğin teröristi' olarak görülüyorİsrail askeri stratejisi kapsamında yalnızca Gazze değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ihlaller de mercek altına alındı. Raporda, İsrail güvenlik güçlerinin özellikle Filistinli erkek çocukları "terörist" ya da "geleceğin teröristi" olarak yaftaladığı, bu tehlikeli algı üzerinden çocukları doğrudan açık hedef haline getirdiği belirtildi. Komisyon, çocukların sistematik olarak birer tehdit gibi gösterilmesinin, çocuk ölümlerini meşrulaştırmak amacıyla üretilen bir söylem olduğunu kaydetti.Sağlık ve Eğitim Çöktü, Çocukluk Yok EdildiSaldırıların insani boyutuna dikkat çeken BM Soruşturma Komisyonu, çocukların yaşam koşullarının tamamen ağırlaştığını duyurdu. Kitlesel yerinden edilmeler, Gazze sağlık sisteminin çökmesi, gıda ve ilaca erişimin engellenmesi ile okul ve hastanelerin vurulması, çocuklarda telafisi imkansız psikolojik ve fiziksel yıkımlar yarattı. Filistin genelinde "çocukluğun özünün yok edildiğini" ilan eden BM, uluslararası topluma acil olarak çocukların korunması ve bu savaş suçlarının küresel ölçekte soruşturulması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-abd-senatosuna-tepki-iran-tasarisi-dusmana-yardim-sagliyor-1106741034.html

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filistin

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bm soruşturma komisyonu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, filistin, i̇srail