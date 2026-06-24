https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/dunyanin-islem-hizi-en-yuksek-super-bilgisayari-belli-oldu-cinin-gelistirdigi-bilgisayar-dunya-1106752439.html

Dünyanın işlem hızı en yüksek süper bilgisayarı belli oldu: Çin'in geliştirdiği bilgisayar, dünya birincisi oldu

Dünyanın işlem hızı en yüksek süper bilgisayarı belli oldu: Çin'in geliştirdiği bilgisayar, dünya birincisi oldu

Sputnik Türkiye

Çin’in Şıncın kentinde geliştirilen 'LineShine' süper bilgisayarı, saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle TOP500 listesinde dünyanın en hızlı süper... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T23:20+0300

2026-06-24T23:20+0300

2026-06-24T23:20+0300

yaşam

çin

ulusal süper bilgisayar merkezi

bilgisayar

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Çin’in Şıncın şehrindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen 'LineShine', işlem gücü açısından rakiplerini geride bırakarak uluslararası sıralamada birinci sıraya yükseldi.Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı kapsamında açıklanan TOP500 listesi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarını işlem kapasitelerine göre sıraladı.Bu listede LineShine, saniyede yaklaşık 2.2 kentilyon hesaplama anlamına gelen 2.198 eksaflop performansıyla tüm rakiplerini geçerek birinci sıraya yerleşti.Süper bilgisayarın en dikkat çeken yönlerinden biri, mimarisinde geleneksel olarak kullanılan grafik işlemci üniteleri (GPU) yerine yalnızca merkezi işlemci ünitelerinin (CPU) tercih edilmesi oldu. Bu yapı sayesinde sistem, eksa ölçekli performansa ulaşan ilk tamamen CPU tabanlı süper bilgisayar olarak kayıtlara geçti.“LineShine”ın baş tasarımcısı Lu Yutong, konferansta yaptığı açıklamada, sistemin yapay zeka ile hızlandırılmış yüksek hızlı bellek mimarisine sahip özel bir ağ üzerinde çalıştığını ve geliştirme sürecinde tamamen yerli üretim işlemcilerin kullanıldığını ifade etti.Süper bilgisayarın yalnızca bilimsel simülasyonlar için değil, aynı zamanda yapay zeka işlemleri, iklim modellemeleri, mühendislik simülasyonları, ilaç keşfi ve nörobilim araştırmaları gibi geniş bir alanda kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi.İlk 5 şöyle sıralandı:TOP500 listesinde ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı tarafından geliştirilen 'El Capitan' ikinci sırada yer aldı.ABD’nin Tennessee ve Illinois eyaletlerindeki ulusal laboratuvarlarda geliştirilen 'Frontier' ve 'Aurora' ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu.Almanya’nın geliştirdiği 'Jupiter' süper bilgisayarı ise listede beşinci sırada kendine yer buldu.

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