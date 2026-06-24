https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-biz-gereksiz-polemiklerin-icine-girmiyoruz-1106741341.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltirken "Çerçi... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T12:31+0300

2026-06-24T12:31+0300

2026-06-24T12:46+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Partimizi ve ailemizi yeni katılımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Dikkat ederseniz gereksiz polemikler içine girmiyoruz" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz."Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis, siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz.CHP'ye eleştirilerSabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın; dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanlarımı ararsın... Tekmili birden mevcut. Çerçi dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var."

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