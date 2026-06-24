https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-moritanya-cumhurbaskani-ghazouaniyle-gorustu-1106751307.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Moritanya arasındaki ikili... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T21:51+0300
2026-06-24T21:51+0300
2026-06-24T21:51+0300
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recep tayyip erdoğan
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telefon görüşmesi
ikili görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.İki ülkenin uluslararası platformlarda dayanışmayı artırma konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html
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türkiye, moritanya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, ikili görüşme
türkiye, moritanya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, ikili görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Moritanya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.
İki ülkenin uluslararası platformlarda dayanışmayı artırma konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.