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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Moritanya arasındaki ikili... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T21:51+0300
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moritanya
recep tayyip erdoğan
telefon
telefon görüşmesi
ikili görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.İki ülkenin uluslararası platformlarda dayanışmayı artırma konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html
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türkiye, moritanya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, ikili görüşme
türkiye, moritanya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü

21:51 24.06.2026
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Moritanya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.
İki ülkenin uluslararası platformlarda dayanışmayı artırma konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile baş başa görüşme olabilir
14:47
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