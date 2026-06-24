https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-moritanya-cumhurbaskani-ghazouaniyle-gorustu-1106751307.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Moritanya arasındaki ikili... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T21:51+0300

2026-06-24T21:51+0300

2026-06-24T21:51+0300

türki̇ye

türkiye

moritanya

recep tayyip erdoğan

telefon

telefon görüşmesi

ikili görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.İki ülkenin uluslararası platformlarda dayanışmayı artırma konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html

türki̇ye

moritanya

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Sputnik Türkiye

türkiye, moritanya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi, ikili görüşme