https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bill-gatesten-epstein-iddiasi-evlilik-disi-iliskilerim-uzerinden-santaj-yapmaya-calisti-1106415533.html

Bill Gates'ten Epstein iddiası: 'Evlilik dışı ilişkilerim üzerinden şantaj yapmaya çalıştı'

Bill Gates'ten Epstein iddiası: 'Evlilik dışı ilişkilerim üzerinden şantaj yapmaya çalıştı'

Sputnik Türkiye

Bill Gates, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Jeffrey Epstein'in kendisi hakkında edindiği özel bilgileri kullanarak yeniden ilişki kurmaya çalıştığını ve buna... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T09:21+0300

2026-06-11T09:21+0300

2026-06-11T09:21+0300

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abd

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bill gates

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne verdiği ifadede, Jeffrey Epstein'ın kendisine şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.Kamuoyuyla paylaşılan açılış konuşmasına göre Gates, Epstein'ın suç teşkil eden herhangi bir eylemine tanıklık etmediğini belirterek, Epstein'a ait ada, çiftlik veya Florida'daki konuta hiç gitmediğini söyledi. Gates ayrıca herhangi bir mağdura zarar vermediğini ifade etti.Gates, Epstein ile ilk kez 2011 yılında tanıştığını ve çeşitli bağış faaliyetleri kapsamında görüşmeler yaptığını anlattı. İkili arasındaki ilişkinin 2014 yılında sona erdiğini belirten Gates, daha sonra Epstein'ın kişisel hayatına ilişkin bazı bilgilere eriştiğini fark ettiğini söyledi.İfadesinde evlilik dışı ilişkilerine de değinen Gates, Epstein'ın bu bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmaya çalıştığını savundu. Gates, "Epstein, benim ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle tekrar ilişki kurmam için kullanmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu" dedi.Epstein dosyalarıJeffrey Epstein, yaşları 18'in altında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında New York'taki cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.Daha sonra kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti. Ancak adının dosyalarda yer alması, kişilerin herhangi bir suç işlediği anlamına gelmiyor.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde ise Epstein'ın ünlü isimlerden oluşan gizli bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair kanıt bulunamadığı açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca Epstein'ın ölümünün cinayet değil intihar olduğu sonucuna ulaşıldığını duyurmuştu.

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