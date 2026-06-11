https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bill-gatesten-epstein-iddiasi-evlilik-disi-iliskilerim-uzerinden-santaj-yapmaya-calisti-1106415533.html
Bill Gates'ten Epstein iddiası: 'Evlilik dışı ilişkilerim üzerinden şantaj yapmaya çalıştı'
Bill Gates'ten Epstein iddiası: 'Evlilik dışı ilişkilerim üzerinden şantaj yapmaya çalıştı'
Sputnik Türkiye
Bill Gates, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Jeffrey Epstein'in kendisi hakkında edindiği özel bilgileri kullanarak yeniden ilişki kurmaya çalıştığını ve buna... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T09:21+0300
2026-06-11T09:21+0300
2026-06-11T09:21+0300
dünya
abd
jeffrey epstein
bill gates
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103159157_0:0:698:393_1920x0_80_0_0_d92a602df73425cd870db21cdf3f2751.jpg
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne verdiği ifadede, Jeffrey Epstein'ın kendisine şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.Kamuoyuyla paylaşılan açılış konuşmasına göre Gates, Epstein'ın suç teşkil eden herhangi bir eylemine tanıklık etmediğini belirterek, Epstein'a ait ada, çiftlik veya Florida'daki konuta hiç gitmediğini söyledi. Gates ayrıca herhangi bir mağdura zarar vermediğini ifade etti.Gates, Epstein ile ilk kez 2011 yılında tanıştığını ve çeşitli bağış faaliyetleri kapsamında görüşmeler yaptığını anlattı. İkili arasındaki ilişkinin 2014 yılında sona erdiğini belirten Gates, daha sonra Epstein'ın kişisel hayatına ilişkin bazı bilgilere eriştiğini fark ettiğini söyledi.İfadesinde evlilik dışı ilişkilerine de değinen Gates, Epstein'ın bu bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmaya çalıştığını savundu. Gates, "Epstein, benim ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle tekrar ilişki kurmam için kullanmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu" dedi.Epstein dosyalarıJeffrey Epstein, yaşları 18'in altında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında New York'taki cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.Daha sonra kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti. Ancak adının dosyalarda yer alması, kişilerin herhangi bir suç işlediği anlamına gelmiyor.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde ise Epstein'ın ünlü isimlerden oluşan gizli bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair kanıt bulunamadığı açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca Epstein'ın ölümünün cinayet değil intihar olduğu sonucuna ulaşıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/epstein-dosyalarinda-yetki-tartismasi-bondi-surecin-eski-yardimcisinin-kontrolunde-oldugunu-soyledi-1106272894.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103159157_0:0:699:524_1920x0_80_0_0_f6910b67a0b82d1c270e2fa832fd9561.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jeffrey epstein, bill gates
abd, jeffrey epstein, bill gates
Bill Gates'ten Epstein iddiası: 'Evlilik dışı ilişkilerim üzerinden şantaj yapmaya çalıştı'
Bill Gates, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Jeffrey Epstein'in kendisi hakkında edindiği özel bilgileri kullanarak yeniden ilişki kurmaya çalıştığını ve buna evlilik dışı ilişkilerine dair iddiaları da dahil ettiğini söyledi.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne verdiği ifadede, Jeffrey Epstein'ın kendisine şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.
Kamuoyuyla paylaşılan açılış konuşmasına göre Gates, Epstein'ın suç teşkil eden herhangi bir eylemine tanıklık etmediğini belirterek, Epstein'a ait ada, çiftlik veya Florida'daki konuta hiç gitmediğini söyledi. Gates ayrıca herhangi bir mağdura zarar vermediğini ifade etti.
Gates, Epstein ile ilk kez 2011 yılında tanıştığını ve çeşitli bağış faaliyetleri kapsamında görüşmeler yaptığını anlattı. İkili arasındaki ilişkinin 2014 yılında sona erdiğini belirten Gates, daha sonra Epstein'ın kişisel hayatına ilişkin bazı bilgilere eriştiğini fark ettiğini söyledi.
İfadesinde evlilik dışı ilişkilerine de değinen Gates, Epstein'ın bu bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmaya çalıştığını savundu. Gates, "Epstein, benim ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle tekrar ilişki kurmam için kullanmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu" dedi.
Jeffrey Epstein, yaşları 18'in altında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında New York'taki cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
Daha sonra kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti. Ancak adının dosyalarda yer alması, kişilerin herhangi bir suç işlediği anlamına gelmiyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde ise Epstein'ın ünlü isimlerden oluşan gizli bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair kanıt bulunamadığı açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca Epstein'ın ölümünün cinayet değil intihar olduğu sonucuna ulaşıldığını duyurmuştu.