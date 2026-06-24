https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/banyonun-isigini-cok-yaktin-sifonu-niye-cektin-diyen-ese-yargitaydan-kotu-haber-1106737189.html
'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin' diyen eşe Yargıtay'dan kötü haber
'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin' diyen eşe Yargıtay'dan kötü haber
Sputnik Türkiye
Eşine sürekli "banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin" diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T09:51+0300
2026-06-24T09:51+0300
2026-06-24T09:51+0300
türki̇ye
eş
boşanma
yargıtay
aile mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
Kocasının aşırı cimri davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini öne süren K.L. isimli kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma talebinde bulundu.Davacı kadın, eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek konutun yaşanabilir şartlara sahip olmadığını ve temel ihtiyaçların dahi yeterince karşılanmadığını iddia etti.'Çay demlememi bile yasakladı'Mahkemeye sunduğu beyanında yaşadığı sıkıntıları anlatan K.L., eşinin kendisine sürekli “banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin” gibi gerekçelerle hakaret ettiğini ve evden kovduğunu belirtti. Evde bir adet patates dahi kalsa yeni gıda malzemesi ya da deterjan alınmadığını, çay demlemesinin bile yasaklandığını ifade eden K.L., eşinin kişisel temizliğine de dikkat etmediğini ve kendisini aldatabileceği yönünde sürekli imalarda bulunduğunu aktardı.Dosyayı inceleyen Yargıtay, eşini "elektrik faturası artacak" gerekçesiyle karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek ve yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıda ihtiyaçlarını sınırlamak gibi davranışların evlilik birliğini sarsan unsurlar arasında değerlendirilebileceğine hükmetti.Kararda, söz konusu davranışların boşanma ve maddi tazminat nedeni olarak kabul edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfurdan-babami-prenses-gibi-gostermeyin-cikisi--1106737222.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eş, boşanma, yargıtay, aile mahkemesi
eş, boşanma, yargıtay, aile mahkemesi
'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin' diyen eşe Yargıtay'dan kötü haber
Eşine sürekli "banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin" diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne sürülen eşle ilgili davada dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay, söz konusu davranışları boşanma ve maddi tazminat nedeni olabileceğine hükmetti.
Kocasının aşırı cimri davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini öne süren K.L. isimli kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma talebinde bulundu.
Davacı kadın, eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek konutun yaşanabilir şartlara sahip olmadığını ve temel ihtiyaçların dahi yeterince karşılanmadığını iddia etti.
'Çay demlememi bile yasakladı'
Mahkemeye sunduğu beyanında yaşadığı sıkıntıları anlatan K.L., eşinin kendisine sürekli “banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin” gibi gerekçelerle hakaret ettiğini ve evden kovduğunu belirtti. Evde bir adet patates dahi kalsa yeni gıda malzemesi ya da deterjan alınmadığını, çay demlemesinin bile yasaklandığını ifade eden K.L., eşinin kişisel temizliğine de dikkat etmediğini ve kendisini aldatabileceği yönünde sürekli imalarda bulunduğunu aktardı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay, eşini "elektrik faturası artacak" gerekçesiyle karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek ve yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıda ihtiyaçlarını sınırlamak gibi davranışların evlilik birliğini sarsan unsurlar arasında değerlendirilebileceğine hükmetti.
Kararda, söz konusu davranışların boşanma ve maddi tazminat nedeni olarak kabul edildiği belirtildi.