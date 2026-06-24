https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/banyonun-isigini-cok-yaktin-sifonu-niye-cektin-diyen-ese-yargitaydan-kotu-haber-1106737189.html

'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin' diyen eşe Yargıtay'dan kötü haber

'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin' diyen eşe Yargıtay'dan kötü haber

Sputnik Türkiye

Eşine sürekli "banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin" diyerek tepki gösterdiği, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve aşırı tutumlu davrandığı öne... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T09:51+0300

2026-06-24T09:51+0300

2026-06-24T09:51+0300

türki̇ye

eş

boşanma

yargıtay

aile mahkemesi

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Kocasının aşırı cimri davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini öne süren K.L. isimli kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma talebinde bulundu.Davacı kadın, eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek konutun yaşanabilir şartlara sahip olmadığını ve temel ihtiyaçların dahi yeterince karşılanmadığını iddia etti.'Çay demlememi bile yasakladı'Mahkemeye sunduğu beyanında yaşadığı sıkıntıları anlatan K.L., eşinin kendisine sürekli “banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin” gibi gerekçelerle hakaret ettiğini ve evden kovduğunu belirtti. Evde bir adet patates dahi kalsa yeni gıda malzemesi ya da deterjan alınmadığını, çay demlemesinin bile yasaklandığını ifade eden K.L., eşinin kişisel temizliğine de dikkat etmediğini ve kendisini aldatabileceği yönünde sürekli imalarda bulunduğunu aktardı.Dosyayı inceleyen Yargıtay, eşini "elektrik faturası artacak" gerekçesiyle karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek ve yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıda ihtiyaçlarını sınırlamak gibi davranışların evlilik birliğini sarsan unsurlar arasında değerlendirilebileceğine hükmetti.Kararda, söz konusu davranışların boşanma ve maddi tazminat nedeni olarak kabul edildiği belirtildi.

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eş, boşanma, yargıtay, aile mahkemesi