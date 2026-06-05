https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kagithanede-ambulans-motosikletle-carpisti-devrilen-aracta-4-kisi-yaralandi-1106290543.html

Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev sırasında seyir halinde olan bir ambulans ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T17:38+0300

2026-06-05T17:38+0300

2026-06-05T17:38+0300

türki̇ye

kağıthane

kağıthane belediyesi

kaza

trafik kazası

ambulans

ambulans şoförleri

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İmrahor Caddesi’nde bir ihbara gitmek üzere seyir halinde olan ambulans, motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html

türki̇ye

kağıthane

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Sputnik Türkiye

kağıthane, kağıthane belediyesi, kaza, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri