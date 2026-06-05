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Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev sırasında seyir halinde olan bir ambulans ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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kağıthane
kağıthane belediyesi
kaza
trafik kazası
ambulans
ambulans şoförleri
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İmrahor Caddesi’nde bir ihbara gitmek üzere seyir halinde olan ambulans, motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html
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kağıthane, kağıthane belediyesi, kaza, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri
kağıthane, kağıthane belediyesi, kaza, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri

Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı

17:38 05.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev sırasında seyir halinde olan bir ambulans ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
İmrahor Caddesi’nde bir ihbara gitmek üzere seyir halinde olan ambulans, motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
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