https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kagithanede-ambulans-motosikletle-carpisti-devrilen-aracta-4-kisi-yaralandi-1106290543.html
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev sırasında seyir halinde olan bir ambulans ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T17:38+0300
2026-06-05T17:38+0300
2026-06-05T17:38+0300
türki̇ye
kağıthane
kağıthane belediyesi
kaza
trafik kazası
ambulans
ambulans şoförleri
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İmrahor Caddesi’nde bir ihbara gitmek üzere seyir halinde olan ambulans, motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html
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kağıthane, kağıthane belediyesi, kaza, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri
kağıthane, kağıthane belediyesi, kaza, trafik kazası, ambulans, ambulans şoförleri
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev sırasında seyir halinde olan bir ambulans ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
İmrahor Caddesi’nde bir ihbara gitmek üzere seyir halinde olan ambulans, motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.