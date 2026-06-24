https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-gram-altin-ceyrek-altin-ve-yarim-altin-ne-kadar-1106734777.html

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İki haftanın en dibinde olan altın fiyatları güne nasıl başladı? 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T07:36+0300

2026-06-24T07:36+0300

2026-06-24T07:36+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

çeyrek altın

yarım altın

altın fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_e8d55cd2224b6d1c2806e32e6a2c8c55.png

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken gram altın güne 6.080 TL olarak başladı. Ons altın 4.059 dolar seviyesinde günü açarken piyasalardaki son durum ne oldu?Güncel altın satış fiyatları24 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosuGüncel altın satış fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, altın fiyatları