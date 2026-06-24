https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-gram-altin-ceyrek-altin-ve-yarim-altin-ne-kadar-1106734777.html
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İki haftanın en dibinde olan altın fiyatları güne nasıl başladı? 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T07:36+0300
2026-06-24T07:36+0300
2026-06-24T07:36+0300
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Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken gram altın güne 6.080 TL olarak başladı. Ons altın 4.059 dolar seviyesinde günü açarken piyasalardaki son durum ne oldu?Güncel altın satış fiyatları24 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosuGüncel altın satış fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html
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altın, ons altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. İki haftanın en dibinde olan altın fiyatları güne nasıl başladı?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken gram altın güne 6.080 TL olarak başladı. Ons altın 4.059 dolar seviyesinde günü açarken piyasalardaki son durum ne oldu?
Güncel altın satış fiyatları
24 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.080,94 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.105,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.167,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.716,72 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.235,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.059,40 dolar