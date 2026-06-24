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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/almanya-genelinde-tren-seferleri-durdu-yolcularin-inebilmesi-icin-trenleri-istasyonlara-ulastirmaya-1106733393.html
Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'
Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Almanya genelinde dijital tren telsiz sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Sorunun giderilmesi için... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Almanya’da dijital tren haberleşme sisteminde yaşanan teknik sorunun, demiryolu ulaşımında ülke çapında büyük bir aksaklığa yol açtığı, arıza nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Sözcü, sorunun en kısa sürede çözülebilmesi için tüm teknik ekiplerin ve mevcut imkanların devreye alındığını ifade etti.Ülke genelindeki kesinti nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur olurken, Deutsche Bahn’ın yolcuların yaşadığı olumsuzluğu hafifletmek amacıyla taksi ve otel kuponları dağıtmaya başladığı aktarıldı.
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deutsche bahn, almanya, tren, demiryolu
deutsche bahn, almanya, tren, demiryolu

Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'

02:47 24.06.2026
© AP Photo / Michael ProbstAlmanya tren
Almanya tren - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Michael Probst
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Almanya genelinde dijital tren telsiz sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken, binlerce yolcu aksaklıktan etkilendi.
Almanya’da dijital tren haberleşme sisteminde yaşanan teknik sorunun, demiryolu ulaşımında ülke çapında büyük bir aksaklığa yol açtığı, arıza nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor."
Sözcü, sorunun en kısa sürede çözülebilmesi için tüm teknik ekiplerin ve mevcut imkanların devreye alındığını ifade etti.
Ülke genelindeki kesinti nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur olurken, Deutsche Bahn’ın yolcuların yaşadığı olumsuzluğu hafifletmek amacıyla taksi ve otel kuponları dağıtmaya başladığı aktarıldı.
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