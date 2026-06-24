https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/almanya-genelinde-tren-seferleri-durdu-yolcularin-inebilmesi-icin-trenleri-istasyonlara-ulastirmaya-1106733393.html
Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'
Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Almanya genelinde dijital tren telsiz sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Sorunun giderilmesi için... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T02:47+0300
2026-06-24T02:47+0300
2026-06-24T02:47+0300
dünya
deutsche bahn
almanya
tren
demiryolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_46d39425031ca3c22775e483aa26d8db.jpg
Almanya’da dijital tren haberleşme sisteminde yaşanan teknik sorunun, demiryolu ulaşımında ülke çapında büyük bir aksaklığa yol açtığı, arıza nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Sözcü, sorunun en kısa sürede çözülebilmesi için tüm teknik ekiplerin ve mevcut imkanların devreye alındığını ifade etti.Ülke genelindeki kesinti nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur olurken, Deutsche Bahn’ın yolcuların yaşadığı olumsuzluğu hafifletmek amacıyla taksi ve otel kuponları dağıtmaya başladığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rubio-irana-fon-abd-hukumetinin-parasi-olmayacak-1106733057.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0d/1071040523_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_7ff8f45bd6345584c05929608574c509.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deutsche bahn, almanya, tren, demiryolu
deutsche bahn, almanya, tren, demiryolu
Almanya genelinde tren seferleri durdu: 'Yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz'
Almanya genelinde dijital tren telsiz sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken, binlerce yolcu aksaklıktan etkilendi.
Almanya’da dijital tren haberleşme sisteminde yaşanan teknik sorunun, demiryolu ulaşımında ülke çapında büyük bir aksaklığa yol açtığı, arıza nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor."
Sözcü, sorunun en kısa sürede çözülebilmesi için tüm teknik ekiplerin ve mevcut imkanların devreye alındığını ifade etti.
Ülke genelindeki kesinti nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur olurken, Deutsche Bahn’ın yolcuların yaşadığı olumsuzluğu hafifletmek amacıyla taksi ve otel kuponları dağıtmaya başladığı aktarıldı.