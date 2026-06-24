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Adliyeye girişte yakalandı: Çantasından silah, neşter ve biber gazı çıktı
Adliyeye girişte yakalandı: Çantasından silah, neşter ve biber gazı çıktı
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stanbul'da Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasında güvenlik kontrolü sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. X-ray cihazından geçen bir kişinin çantasında kalem... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasında görev yapan polis ekipleri, 22 Haziran'da adliyeye giriş yapmak isteyen N.Y.'nin güvenlik kontrolü sırasında çantasında şüpheli eşyalar bulunduğunu fark etti.X-ray cihazında yapılan inceleme sonrası çantada detaylı arama gerçekleştirildi.Çantadan kalem şeklinde silah çıktıYapılan kontrolde, tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi bulunan tek atımlık kalem görünümlü silah, kalem ucuna takılı cerrahi neşter, 4 neşter başlığı ve biber gazı ele geçirildi.Bulunan materyaller üzerine olayla ilgili adli süreç başlatıldı.Savcılık soruşturma başlattıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.Y. ile adliyeye birlikte geldiği M.S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı. M.S. ise serbest bırakıldı.'Yaklaşık 30 yıl önce verilmişti' savunmasıŞüpheli N.Y.'nin polise verdiği ifadede, biber gazını güvenlik amacıyla taşıdığını, neşteri bahçe işlerinde kullandığını söylediği öğrenildi.N.Y.'nin ifadesinde, tek atımlık silahın yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini, silahın kalem şeklinde olması nedeniyle yıllarca çantasının altında kaldığını, içerisinde mermi bulunmadığını ve nasıl kullanılacağını bilmediğini iddia ettiği belirtildi.
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bakırköy, bakırköy adliyesi, silah
bakırköy, bakırköy adliyesi, silah

Adliyeye girişte yakalandı: Çantasından silah, neşter ve biber gazı çıktı

14:27 24.06.2026
© AABakırköy Adliyesi'nde kalem görünümlü silah alarmı: Şüpheli tutuklandı
Bakırköy Adliyesi'nde kalem görünümlü silah alarmı: Şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA
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stanbul'da Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasında güvenlik kontrolü sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. X-ray cihazından geçen bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Şüpheli N.Y., tutuklandı.
Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasında görev yapan polis ekipleri, 22 Haziran'da adliyeye giriş yapmak isteyen N.Y.'nin güvenlik kontrolü sırasında çantasında şüpheli eşyalar bulunduğunu fark etti.
X-ray cihazında yapılan inceleme sonrası çantada detaylı arama gerçekleştirildi.

Çantadan kalem şeklinde silah çıktı

Yapılan kontrolde, tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi bulunan tek atımlık kalem görünümlü silah, kalem ucuna takılı cerrahi neşter, 4 neşter başlığı ve biber gazı ele geçirildi.
Bulunan materyaller üzerine olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.Y. ile adliyeye birlikte geldiği M.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı. M.S. ise serbest bırakıldı.

'Yaklaşık 30 yıl önce verilmişti' savunması

Şüpheli N.Y.'nin polise verdiği ifadede, biber gazını güvenlik amacıyla taşıdığını, neşteri bahçe işlerinde kullandığını söylediği öğrenildi.
N.Y.'nin ifadesinde, tek atımlık silahın yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini, silahın kalem şeklinde olması nedeniyle yıllarca çantasının altında kaldığını, içerisinde mermi bulunmadığını ve nasıl kullanılacağını bilmediğini iddia ettiği belirtildi.
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