https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abdden-alaskaya-dev-askeri-yatirim-putin-trump-zirvesinin-yapildigi-usse-7-milyar-dolarlik-savas-1106745257.html

ABD’den Alaska’ya dev askeri yatırım: Putin-Trump zirvesinin yapıldığı üsse 7 milyar dolarlık savaş uçağı kompleksi

ABD’den Alaska’ya dev askeri yatırım: Putin-Trump zirvesinin yapıldığı üsse 7 milyar dolarlık savaş uçağı kompleksi

Sputnik Türkiye

ABD hükümeti, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın tarihi zirvesine ev sahipliği yapan Alaska’daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü’nde... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T15:38+0300

2026-06-24T15:38+0300

2026-06-24T15:38+0300

abd

savunma

donald trump

abd

alaska

rusya

ria novosti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098634722_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_d521dd8f4411b23e5e07da849e0a114f.jpg

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kutbu ve Pasifik hattındaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik öneme sahip Alaska bölgesinde devasa bir savunma yatırımı başlatıyor. Resmi hükümet belgelerine yansıyan detaylara göre Washington yönetimi, Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü bünyesinde yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım maliyetine sahip modern bir savaş uçağı kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Anchorage şehrinde yer alan bu üs, 15 Ağustos 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirvenin adresi olmasıyla küresel kamuoyunda büyük bir şöhrete sahip.Mevcut havaalanı altyapısı yetersiz kaldıRIA Novosti tarafından incelenen resmi belgeler, dev askeri programın perde arkasını ve teknik gerekçelerini ortaya koydu. ABD hükümet yetkilileri, üste bulunan mevcut havaalanı altyapısının güncel askeri operasyonel ihtiyaçları ve yeni nesil savunma programlarının gereksinimlerini karşılayamadığını tespit etti. Bu yetersizlik nedeniyle, üs sınırları içerisinde havaalanının genişletilmesi amacıyla tamamen yeni bir yer seçimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek modernizasyon programı; savaş uçağı bölgesinin baştan aşağı yenilenmesini, personelin barındırılmasını ve üssün tam kapasite operasyonel desteğe hazır hale getirilmesini hedefliyor.Hangarlardan simülatörlere: İşte projenin detaylarıAlaska askeri üs projesi kapsamında, modern hava savaşlarının ihtiyaç duyduğu tüm lojistik ve teknik tesisler sıfırdan inşa edilecek. Geniş kapsamlı yatırım planının içeriğinde şu kritik askeri yapılar yer alıyor:2026 savunma bütçesi ile süreç hızlandırılacakABD'nin küresel savunma stratejisi açısından kritik rol oynayan bu projenin, bürokratik engellere takılmadan hızlıca tamamlanması amaçlanıyor. Hükümet belgelerine göre ABD'li yetkililer, programın uygulama süresini ciddi oranda kısaltmak ve uzun vadeli maliyetleri minimuma indirmek için özel bir finansal formül devreye sokacak. Bu doğrultuda, 2026 mali yılı ABD savunma bütçesi yasasının orduya sağladığı çok daha esnek tedarik ve hızlı inşaat mekanizmalarından sonuna kadar yararlanılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-bas-basa-gorusme-olabilir-1106744390.html

abd

alaska

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd, alaska, rusya, ria novosti