https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abdden-alaskaya-dev-askeri-yatirim-putin-trump-zirvesinin-yapildigi-usse-7-milyar-dolarlik-savas-1106745257.html
ABD’den Alaska’ya dev askeri yatırım: Putin-Trump zirvesinin yapıldığı üsse 7 milyar dolarlık savaş uçağı kompleksi
ABD’den Alaska’ya dev askeri yatırım: Putin-Trump zirvesinin yapıldığı üsse 7 milyar dolarlık savaş uçağı kompleksi
Sputnik Türkiye
ABD hükümeti, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın tarihi zirvesine ev sahipliği yapan Alaska’daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü’nde... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T15:38+0300
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2026-06-24T15:38+0300
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kutbu ve Pasifik hattındaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik öneme sahip Alaska bölgesinde devasa bir savunma yatırımı başlatıyor. Resmi hükümet belgelerine yansıyan detaylara göre Washington yönetimi, Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü bünyesinde yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım maliyetine sahip modern bir savaş uçağı kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Anchorage şehrinde yer alan bu üs, 15 Ağustos 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirvenin adresi olmasıyla küresel kamuoyunda büyük bir şöhrete sahip.Mevcut havaalanı altyapısı yetersiz kaldıRIA Novosti tarafından incelenen resmi belgeler, dev askeri programın perde arkasını ve teknik gerekçelerini ortaya koydu. ABD hükümet yetkilileri, üste bulunan mevcut havaalanı altyapısının güncel askeri operasyonel ihtiyaçları ve yeni nesil savunma programlarının gereksinimlerini karşılayamadığını tespit etti. Bu yetersizlik nedeniyle, üs sınırları içerisinde havaalanının genişletilmesi amacıyla tamamen yeni bir yer seçimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek modernizasyon programı; savaş uçağı bölgesinin baştan aşağı yenilenmesini, personelin barındırılmasını ve üssün tam kapasite operasyonel desteğe hazır hale getirilmesini hedefliyor.Hangarlardan simülatörlere: İşte projenin detaylarıAlaska askeri üs projesi kapsamında, modern hava savaşlarının ihtiyaç duyduğu tüm lojistik ve teknik tesisler sıfırdan inşa edilecek. Geniş kapsamlı yatırım planının içeriğinde şu kritik askeri yapılar yer alıyor:2026 savunma bütçesi ile süreç hızlandırılacakABD'nin küresel savunma stratejisi açısından kritik rol oynayan bu projenin, bürokratik engellere takılmadan hızlıca tamamlanması amaçlanıyor. Hükümet belgelerine göre ABD'li yetkililer, programın uygulama süresini ciddi oranda kısaltmak ve uzun vadeli maliyetleri minimuma indirmek için özel bir finansal formül devreye sokacak. Bu doğrultuda, 2026 mali yılı ABD savunma bütçesi yasasının orduya sağladığı çok daha esnek tedarik ve hızlı inşaat mekanizmalarından sonuna kadar yararlanılması hedefleniyor.
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abd, donald trump, abd, alaska, rusya, ria novosti
abd, donald trump, abd, alaska, rusya, ria novosti
ABD’den Alaska’ya dev askeri yatırım: Putin-Trump zirvesinin yapıldığı üsse 7 milyar dolarlık savaş uçağı kompleksi
ABD hükümeti, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın tarihi zirvesine ev sahipliği yapan Alaska’daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü’nde 7 milyar dolarlık dev bir savaş uçağı kompleksi kurmaya hazırlanıyor. Mevcut altyapının yetersiz kalması nedeniyle başlatılan proje, 2026 savunma bütçesi esneklikleriyle hızlandırılacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kutbu ve Pasifik hattındaki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik öneme sahip Alaska bölgesinde devasa bir savunma yatırımı başlatıyor. Resmi hükümet belgelerine yansıyan detaylara göre Washington yönetimi, Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü bünyesinde yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım maliyetine sahip modern bir savaş uçağı kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Anchorage şehrinde yer alan bu üs, 15 Ağustos 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirvenin adresi olmasıyla küresel kamuoyunda büyük bir şöhrete sahip.
Mevcut havaalanı altyapısı yetersiz kaldı
RIA Novosti
tarafından incelenen resmi belgeler, dev askeri programın perde arkasını ve teknik gerekçelerini ortaya koydu. ABD
hükümet yetkilileri, üste bulunan mevcut havaalanı altyapısının güncel askeri operasyonel ihtiyaçları ve yeni nesil savunma programlarının gereksinimlerini karşılayamadığını tespit etti. Bu yetersizlik nedeniyle, üs sınırları içerisinde havaalanının genişletilmesi amacıyla tamamen yeni bir yer seçimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek modernizasyon programı; savaş uçağı bölgesinin baştan aşağı yenilenmesini, personelin barındırılmasını ve üssün tam kapasite operasyonel desteğe hazır hale getirilmesini hedefliyor.
Hangarlardan simülatörlere: İşte projenin detayları
Alaska askeri üs projesi
kapsamında, modern hava savaşlarının ihtiyaç duyduğu tüm lojistik ve teknik tesisler sıfırdan inşa edilecek. Geniş kapsamlı yatırım planının içeriğinde şu kritik askeri yapılar yer alıyor:
Modern uçak hangarları, filo operasyon merkezleri ve idari binalar,
Tamir atölyeleri, korozyon önleyici işlem tesisleri ve özel uçak apronları,
Yeni taksi yolları ile genişletilmiş uçak park alanları,
Mühimmat depolama ve bakım kompleksleri ile gelişmiş yakıt altyapısı,
Eğitim merkezleri, uçuş simülatörleri, depolar, askeri kantinler ve ziyaretçi kontrol noktaları,
Üste görev yapacak askeri personel için konutlar
ve modern yangın söndürme tesisleri.
2026 savunma bütçesi ile süreç hızlandırılacak
ABD'nin küresel savunma stratejisi açısından kritik rol oynayan bu projenin, bürokratik engellere takılmadan hızlıca tamamlanması amaçlanıyor. Hükümet belgelerine göre ABD'li yetkililer, programın uygulama süresini ciddi oranda kısaltmak ve uzun vadeli maliyetleri minimuma indirmek için özel bir finansal formül devreye sokacak. Bu doğrultuda, 2026 mali yılı ABD savunma bütçesi yasasının orduya sağladığı çok daha esnek tedarik ve hızlı inşaat mekanizmalarından sonuna kadar yararlanılması hedefleniyor.