https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abd-suriyede-vurdu-ust-duzey-isid-lideri-etkisiz-hale-getirildi-1106745659.html

ABD, Suriye’de vurdu: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi

ABD, Suriye’de vurdu: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştirilen stratejik bir hava saldırısında üst düzey bir IŞİD liderinin etkisiz hale... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T15:43+0300

2026-06-24T15:43+0300

2026-06-24T15:43+0300

savunma

suriye

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

amerika birleşik devletleri

işi̇d

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0f/1072501213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d51c7510adf05186bb07bfb9d2447f6.jpg

Suriye operasyonları kapsamında terör örgütlerinin lider kadrosunu hedef alan harekatlara bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sahasındaki kritik askeri kanadı üzerinden gerçekleştirdiği hava harekatıyla terör örgütü IŞİD'e ağır bir darbe indirildiğini ilan etti.CENTCOM'dan Suriye'de nokta hava saldırısıABD Merkez Komutanlığı, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında önceden tespit edilen bir hedef noktasına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Askeri yetkililer, gerçekleştirilen bu başarılı nokta operasyon neticesinde, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren üst düzey bir IŞİD liderinin öldürüldüğünü iddia etti.Terör örgütünün lider kadrosu hedefteABD unsurları tarafından gerçekleştirilen bu son hava saldırısı, terör örgütünün bölgedeki komuta kademesini zayıflatmaya yönelik yürütülen uzun vadeli askeri stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Operasyonun düzenlendiği Suriye'nin kuzeybatı kırsalında, harekat sonrası istihbarat ve keşif faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen IŞİD lideri hakkında kimlik tespiti ve detaylı bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abdden-alaskaya-dev-askeri-yatirim-putin-trump-zirvesinin-yapildigi-usse-7-milyar-dolarlik-savas-1106745257.html

suriye

abd

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), amerika birleşik devletleri, işi̇d, abd