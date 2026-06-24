https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abd-suriyede-vurdu-ust-duzey-isid-lideri-etkisiz-hale-getirildi-1106745659.html
ABD, Suriye’de vurdu: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi
ABD, Suriye’de vurdu: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştirilen stratejik bir hava saldırısında üst düzey bir IŞİD liderinin etkisiz hale... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T15:43+0300
2026-06-24T15:43+0300
2026-06-24T15:43+0300
savunma
suriye
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
amerika birleşik devletleri
işi̇d
abd
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Suriye operasyonları kapsamında terör örgütlerinin lider kadrosunu hedef alan harekatlara bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sahasındaki kritik askeri kanadı üzerinden gerçekleştirdiği hava harekatıyla terör örgütü IŞİD'e ağır bir darbe indirildiğini ilan etti.CENTCOM'dan Suriye'de nokta hava saldırısıABD Merkez Komutanlığı, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında önceden tespit edilen bir hedef noktasına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Askeri yetkililer, gerçekleştirilen bu başarılı nokta operasyon neticesinde, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren üst düzey bir IŞİD liderinin öldürüldüğünü iddia etti.Terör örgütünün lider kadrosu hedefteABD unsurları tarafından gerçekleştirilen bu son hava saldırısı, terör örgütünün bölgedeki komuta kademesini zayıflatmaya yönelik yürütülen uzun vadeli askeri stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Operasyonun düzenlendiği Suriye'nin kuzeybatı kırsalında, harekat sonrası istihbarat ve keşif faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen IŞİD lideri hakkında kimlik tespiti ve detaylı bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abdden-alaskaya-dev-askeri-yatirim-putin-trump-zirvesinin-yapildigi-usse-7-milyar-dolarlik-savas-1106745257.html
suriye
abd
amerika birleşik devletleri
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suriye, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), amerika birleşik devletleri, işi̇d, abd
suriye, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), amerika birleşik devletleri, işi̇d, abd
ABD, Suriye’de vurdu: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştirilen stratejik bir hava saldırısında üst düzey bir IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör örgütünün lider kadrosuna yönelik düzenlenen nokta operasyonun ardından bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Suriye operasyonları kapsamında terör örgütlerinin lider kadrosunu hedef alan harekatlara bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sahasındaki kritik askeri kanadı üzerinden gerçekleştirdiği hava harekatıyla terör örgütü IŞİD'e ağır bir darbe indirildiğini ilan etti.
CENTCOM'dan Suriye'de nokta hava saldırısı
ABD Merkez Komutanlığı
, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında
önceden tespit edilen bir hedef noktasına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Askeri yetkililer, gerçekleştirilen bu başarılı nokta operasyon neticesinde, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren üst düzey bir IŞİD liderinin
öldürüldüğünü iddia etti.
Terör örgütünün lider kadrosu hedefte
ABD
unsurları tarafından gerçekleştirilen bu son hava saldırısı
, terör örgütünün bölgedeki komuta kademesini zayıflatmaya yönelik yürütülen uzun vadeli askeri stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Operasyonun düzenlendiği Suriye'nin kuzeybatı kırsalında, harekat sonrası istihbarat ve keşif faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen IŞİD lideri
hakkında kimlik tespiti ve detaylı bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.