https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/abd-senatosu-savas-yetkileri-tasarisini-onayladi-trump-irandaki-tarihi-hatasinin-bedelini-odedi-1106733719.html

ABD Senatosu savaş yetkileri tasarısını onayladı: 'Trump İran'daki tarihi hatasının bedelini ödedi'

ABD Senatosu savaş yetkileri tasarısını onayladı: 'Trump İran'daki tarihi hatasının bedelini ödedi'

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarını sınırlandırmayı hedefleyen savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Senato Demokrat... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T04:51+0300

2026-06-24T04:51+0300

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ABD Senatosu, İran’a karşı yürütülebilecek askeri operasyonları kısıtlamayı amaçlayan savaş yetkileri düzenlemesini onayladı.Yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte hareket etmesiyle, Trump yönetimine Amerikan ordusunun İran’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapan Temsilciler Meclisi kararı Senato’dan da geçti.Kararın kabul edilmesinde, Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins, Kentucky Senatörü Rand Paul ve Louisiana Senatörü Bill Cassidy’nin Demokratlara destek vermesi belirleyici oldu. Böylece Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato’da tasarı yeterli desteği aldı.'Trump İran'daki tarihi hatasının bedelini ödedi'Senato’daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Amerikalıların 'Trump’ın İran’daki tarihi hatasının sonuçlarını ödediğini' savunarak, bu sürecin "ABD tarihinin en başarısız dış politika girişimlerinden biri olarak kayıtlara geçeceğini" ifade etti.Geçtiğimiz gün Pentagon, Senato'dan İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pentagon-hassas-vurus-fuzeleri-uretmek-icin-84-milyar-dolarlik-sozlesme-verdi-1106733594.html

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