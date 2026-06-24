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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/36-ulkede-yapilan-yeni-anket-abdnin-kuresel-imaji-zayifliyor-1106742359.html
36 ülkede yapılan yeni anket: 'ABD'nin küresel imajı zayıflıyor'
36 ülkede yapılan yeni anket: 'ABD'nin küresel imajı zayıflıyor'
Sputnik Türkiye
ABD merkezli bir araştırma merkezinin 36 ülkede gerçekleştirdiği anket, Washington'ın küresel imajındaki değişimi ortaya koydu. Kanada, Fransa ve Almanya gibi... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T13:38+0300
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donald trump
fransa
almanya
anket
güven
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ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, 8 Şubat-13 Mayıs tarihlerinde 36 ülkeden 42 bin 151 katılımcıya, ABD ve Donald Trump'ın politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.Anket, ABD'nin "güvenilir bir ortak" olduğu yönündeki algının son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Bu olumsuz eğilim, ABD ile uzun yıllardır ekonomi ve güvenlik alanlarında yakın ilişkilere sahip birçok ülkede de gözlemlendi.Kanada'da 2022 yılında katılımcıların yüzde 83'ü ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken bu oran, yüzde 35'e geriledi. Aynı dönemde Fransa'da bu oran yüzde 62'den yüzde 27'ye, Almanya'da ise yüzde 83'ten yüzde 39'a düştü.ABD'nin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağladığı yönündeki değerlendirmeler birçok ülkede belirgin şekilde geriledi.Bu görüşü paylaşanların oranı Kanada’da 2023’te yüzde 61 iken yüzde 30'a düştü. Aynı dönemde Fransa'da yüzde 56'dan yüzde 27'ye, Almanya’da ise yüzde 53'ten yüzde 35'e indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-abd-senatosuna-tepki-iran-tasarisi-dusmana-yardim-sagliyor-1106741034.html
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abd, donald trump, fransa, almanya, anket, güven
abd, donald trump, fransa, almanya, anket, güven

36 ülkede yapılan yeni anket: 'ABD'nin küresel imajı zayıflıyor'

13:38 24.06.2026
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AA / Yasin Öztürk
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ABD merkezli bir araştırma merkezinin 36 ülkede gerçekleştirdiği anket, Washington'ın küresel imajındaki değişimi ortaya koydu. Kanada, Fransa ve Almanya gibi ABD'nin yakın ortakları arasında bile ülkeyi güvenilir bir ortak olarak görenlerin oranında dikkat çekici düşüşler kaydedildi.
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, 8 Şubat-13 Mayıs tarihlerinde 36 ülkeden 42 bin 151 katılımcıya, ABD ve Donald Trump'ın politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.
Anket, ABD'nin "güvenilir bir ortak" olduğu yönündeki algının son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Bu olumsuz eğilim, ABD ile uzun yıllardır ekonomi ve güvenlik alanlarında yakın ilişkilere sahip birçok ülkede de gözlemlendi.
Kanada'da 2022 yılında katılımcıların yüzde 83'ü ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken bu oran, yüzde 35'e geriledi. Aynı dönemde Fransa'da bu oran yüzde 62'den yüzde 27'ye, Almanya'da ise yüzde 83'ten yüzde 39'a düştü.
ABD'nin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağladığı yönündeki değerlendirmeler birçok ülkede belirgin şekilde geriledi.
Bu görüşü paylaşanların oranı Kanada’da 2023’te yüzde 61 iken yüzde 30'a düştü. Aynı dönemde Fransa'da yüzde 56'dan yüzde 27'ye, Almanya’da ise yüzde 53'ten yüzde 35'e indi.
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