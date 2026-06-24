https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/12-nukleer-santraller-zirvesi-istanbulda-basliyor-turkiyenin-enerjide-yeni-yol-haritasi-masaya-1106746937.html

12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor: Türkiye'nin enerjide yeni yol haritası masaya yatırılacak

12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor: Türkiye'nin enerjide yeni yol haritası masaya yatırılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları ve net sıfır karbon hedefleri, 30 Haziran 2026'da İstanbul'da düzenlenecek olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T16:09+0300

2026-06-24T16:09+0300

2026-06-24T16:09+0300

alparslan bayraktar

sinop

i̇stanbul

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)

ankara sanayi odası (aso)

türkiye

ekonomi̇

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Türkiye'nin enerji geleceğinde stratejik bir dönüm noktası olan nükleer projeler, uluslararası ölçekte bir organizasyonla masaya yatırılıyor. 12. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek zirve, "Yeni Nükleer Çağ: Sanayiyi, İnovasyonu ve Net Sıfır Hedeflerini Güçlendirmek" temasıyla küresel nükleer endüstrisinin devlerini bir araya getirecek.Akkuyu ve Sinop projelerinde son durum ne?İki gün boyunca sürecek bu kritik etkinlikte, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Başta yapımı devam eden Akkuyu NGS ve kurulması planlanan Sinop nükleer güç santrali olmak üzere, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki yeni yatırım fırsatları, yeni nesil reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktör (SMR) yatırımları ilk ağızdan kamuoyuna aktarılacak. Yerli ve yabancı uzmanlar, COP31’e giden süreçte nükleer enerjinin sürdürülebilir çevre ve net sıfır hedeflerine olan küresel katkısını masaya yatıracak.Türkiye ve Çin arasında dev i̇ş birliği anlaşmasıZirve, sadece panellerle sınırlı kalmayıp milyarlarca dolarlık iş hacmine sahip uluslararası ticari köprülerin kurulmasına da zemin hazırlayacak. Etkinlik kapsamında, Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASONÜKSAK) ile Çin Nükleer Derneği (Chinese Nuclear Society - CNS) arasında nükleer altyapı gelişimini güçlendirecek stratejik bir iş birliği anlaşması imzalanacak. Fuar alanında kurulacak stantlarda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar gibi geniş bir coğrafyadaki potansiyel projeler için yerli sanayiciler, küresel nükleer teknoloji üreticileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulacak.Kanada, Sinop Projesi i̇çin geniş katılımla geliyorNükleer santral projelerinde Türkiye ile stratejik ortaklıklar kurmayı hedefleyen küresel aktörler zirvede yerini almaya hazırlanıyor. Özellikle Kanada, Sinop nükleer güç santrali projesine yönelik üst düzey ilgisi ve geniş bir heyet katılımıyla NPPES’te boy gösterecek. Kanada'nın yanı sıra nükleer enerjinin öncü ülkeleri olan Kore, İtalya, Bulgaristan ve Çin'in önde gelen savunma ve nükleer enerji kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de yeni yatırım ortaklıkları için İstanbul'da olacak.Açılışı Bakan Alparslan Bayraktar yapacakNPPES'in resmi açılış töreninde ulusal ve uluslararası diplomasi ile iş dünyasından çok önemli isimler konuşmacı olarak kürsüye çıkacak. Zirvenin açılış konuşmalarını yapacak heyette şu isimler yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-nukleer-zirve-nppes-2025te-yapay-zeka-caginda-nukleer-enerjinin-rolu-tartisilacak-1097160900.html

sinop

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, sinop, i̇stanbul, 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), ankara sanayi odası (aso), türkiye