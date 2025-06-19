https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-nukleer-zirve-nppes-2025te-yapay-zeka-caginda-nukleer-enerjinin-rolu-tartisilacak-1097160900.html

İstanbul'da nükleer zirve: NPPES 2025’te yapay zeka çağında nükleer enerjinin rolü tartışılacak

İstanbul'da nükleer zirve: NPPES 2025’te yapay zeka çağında nükleer enerjinin rolü tartışılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması olan NPPES 2025, yapay zekanın enerji talebini artırdığı çağda nükleer enerjinin stratejik... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:57+0300

2025-06-19T14:57+0300

2025-06-19T14:57+0300

ekonomi̇

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)

ankara sanayi odası (aso)

nükleer sanayi derneği

i̇stanbul

nükleer

akkuyu

akkuyu

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji etkinliği olan Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, 1-2 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan zirvede, yapay zekanın artırdığı enerji ihtiyacı ve bunun nükleer enerjiye yansıması masaya yatırılacak.Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) iş birliğiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen zirvede binin üzerinde yerli ve yabancı sektör temsilcisi, karar verici ve akademisyen bir araya gelecek.Yapay zeka ve nükleer enerji: Yeni stratejik i̇lişkiNükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, “Yapay zeka kullanımındaki artış, veri merkezleri ve dijital altyapılarla birlikte küresel enerji tüketimini tırmandırıyor. Bu nedenle nükleer enerji artık çevreci bir seçenek değil, kaçınılmaz bir zorunluluk.” dedi.Teknoloji devlerinin son dönemde nükleer yatırımlara yönelmesi, bu tespiti doğrular nitelikte. NPPES 2025’te, nükleer enerjiyle yapay zekanın kesişim noktasındaki stratejiler ele alınacak.Zirvede gündem: SMR’ler, mikroreaktörler ve Akkuyu NGSZirvede, küçük modüler reaktörler (SMR), mikroreaktörler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yerli tedarik fırsatları ve Türkiye’nin nükleer kapasitesinin artırılması gibi başlıklar konuşulacak. ASONÜKSAK ile yerli firmaların küresel tedarik zincirine entegrasyonu hedefleniyor.Uluslararası destek ve i̇ş birlikleri öne çıkacakZirve bu yıl Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI), İtalyan Nükleer Derneği (AIN) ve Bulgar Atom Forumu (BULATOM) tarafından resmi olarak destekleniyor. Katılımcılar arasında uluslararası devlerin yer alması, fuarı yalnızca teknik değil diplomatik açıdan da stratejik hale getiriyor.İkili görüşmeler ve teknoloji sergileriEtkinlik boyunca ikili iş görüşmeleri, tedarikçi buluşmaları ve sektöre yön veren yeni teknolojilerin tanıtımı yapılacak. Yerli firmalar için büyük projelere dahil olma kapıları aralanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-tarihi-zirve-iran-dahil-40-fazla-ulkenin-disisleri-bakanlari-turkiyeye-geliyor-1097146336.html

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4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), ankara sanayi odası (aso), nükleer sanayi derneği, i̇stanbul, nükleer, akkuyu, akkuyu, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali