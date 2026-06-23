https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/yuzgecine-parke-tasi-baglanan-deniz-kaplumbagasi-olu-bulundu-ustunde-derin-bir-kesi-izi-vardi-1106730926.html

Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu: 'Üstünde derin bir kesi izi vardı, insanlık dışı bir olay'

Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu: 'Üstünde derin bir kesi izi vardı, insanlık dışı bir olay'

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde bir deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının bir aletle vurarak öldürüldüğü ardından... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T22:39+0300

2026-06-23T22:39+0300

2026-06-23T23:04+0300

türki̇ye

ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği (ekodosd)

bahattin sürücü

deniz kaplumbağası

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını hatırlattı.İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/turkiyede-215-yeni-fay-tespit-edildi-yeni-faylar-istanbulda-bir-depremi-tetikler-mi--1106721463.html

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ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği (ekodosd), bahattin sürücü, deniz kaplumbağası