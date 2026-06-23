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Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu: 'Üstünde derin bir kesi izi vardı, insanlık dışı bir olay'
Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu: 'Üstünde derin bir kesi izi vardı, insanlık dışı bir olay'
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde bir deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının bir aletle vurarak öldürüldüğü ardından... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği (ekodosd)
bahattin sürücü
deniz kaplumbağası
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını hatırlattı.İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü şunları söyledi:
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ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği (ekodosd), bahattin sürücü, deniz kaplumbağası
ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği (ekodosd), bahattin sürücü, deniz kaplumbağası

Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu: 'Üstünde derin bir kesi izi vardı, insanlık dışı bir olay'

22:39 23.06.2026 (güncellendi: 23:04 23.06.2026)
© AA / EKODOSD İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu
 İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / EKODOSD
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde bir deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının bir aletle vurarak öldürüldüğü ardından ayağına bir parke taşı bağlanarak denize atıldığı değerlendirildi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.
Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran'da Kuşadası'nda da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını hatırlattı.
İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü şunları söyledi:

Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz.

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