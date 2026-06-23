https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/turkiyede-215-yeni-fay-tespit-edildi-yeni-faylar-istanbulda-bir-depremi-tetikler-mi--1106721463.html

Türkiye'de 215 yeni fay tespit edildi: Yeni faylar İstanbul'da bir depremi tetikler mi?

Türkiye'de 215 yeni fay tespit edildi: Yeni faylar İstanbul'da bir depremi tetikler mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 13 yıl sonra güncellenen diri fay haritasına 215 yeni fay daha eklendi. Bu fayların özellikle İstanbul'da bir depremi tetikler mi sorusu ise... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T15:17+0300

2026-06-23T15:17+0300

2026-06-23T15:17+0300

şerif barış

i̇stanbul

diri fay

fay hattı

olası istanbul depremi

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Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de diri fay haritası güncellendi ve haritaya 215 yeni fay eklendi. Akıllara ise bu yeni fayların ne anlama geldiğini ve 'olası İstanbul depremini tetikler mi?' sorusu geldi. Prof. Dr. Şerif Barış, "485'ten 700'e artan fay, Türkiye'nin deprem tehlikesini arttırmadı" derken, haritada İstanbul için değişen bir şeyin olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin deprem tehlikesini artırmadı NTV'deki yayına katılan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, yeni tespit edilen fayların ne anlama geldiğini anlattı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Barış, "485'ten 700'e artan fay, Türkiye'nin deprem tehlikesini arttırmadı." dedi."Parametreleri bilmeden 'Eyvah! Yeni faylarımız oldu' gibi bir korkunun olmaması lazım." diye konuşan Barış, fayların belirli bir kayma hızıyla hareket ettiğini ve bu kayma hızları ne kadar fazlaysa o kadar gerilme biriktirdiğini, onların da deprem tekrarlama aralığının çok sık olduğunu sözlerine ekledi.İstanbul depremini tetikler mi?Haritada İstanbul için değişen bir şeyin olmadığının altını çizen Barış, “Farklı modeller var ama bunların deprem üretme potansiyelleri farklı büyüklükteki depremlerle fay boylarına bakarak analiz edildi.” dedi. İstanbul'u çevreleyen 3 sismik riskin olduğunu ifade eden Barış, "Silivri'de 5,8, İstanbul'da 6,2'lik deprem, senaryoları değiştirdi. Kırılması beklenen fayın belli bir bölümü kırıldı." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/deprem-haritasi-degisti-yeni-faylar-eklendi-prof-dr-ahmet-ercandan-dikkat-ceken-uyari-1106711502.html

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şerif barış, i̇stanbul, diri fay, fay hattı, olası istanbul depremi