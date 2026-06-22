https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sinava-gec-kalan-ogrenci-goruntuleri-osymnin-radarina-girdi-sosyal-medya-ikiye-bolundu-1106687699.html

Sınava geç kalan öğrenci görüntüleri ÖSYM'nin radarına girdi: Sosyal medya ikiye bölündü

Sınava geç kalan öğrenci görüntüleri ÖSYM'nin radarına girdi: Sosyal medya ikiye bölündü

Sputnik Türkiye

Hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine bildik görüntüler yaşandı. Bazı adaylar sınava geç kaldığı için sınava giremedi bazıları ise... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T12:10+0300

2026-06-22T12:10+0300

2026-06-22T12:10+0300

türki̇ye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

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Hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine bildik görüntüler yaşandı. Bazı adaylar sınava geç kaldığı için sınava giremedi bazıları ise kapılar kapanmadan 1 saniye önce yetişebildi. ÖSYM'nin de basına ya da sosyal medyaya yansıyan tüm geç kalma görüntülerini çok yakından takibe aldığı ve herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacağı iddia edildi. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar öğrencilerin bir yılının bir saniye ile heba olduğunu söylerken bazı kullanıcılar da kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. Her sene aynı görüntülerSınavlarda her sene karşılaşılan sınava geç kalma manzaraları bu sene de yaşandı. Bazı görüntüler ise sosyal medyada viral olurken baniyelerle belki de geleceklerinden 1 sene feragat etmek zorunda kalan adaylar için ÖSYM'nin adım atacağı iddia edildi.ÖYSM harekete geçti iddiası'Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, ÖSYM sınav kapılarında yaşanan ve basına ya da sosyal medyaya yansıyan tüm geç kalma görüntülerini takip altına aldı. Özay, bu konuyla ilgili "Edindiğim bilgilere göre ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ediyor. Ortaya çıkan her bir durumu ayrı ayrı ve titizlikle inceleyen kurum, herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacak" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral oldu Bu görüntüler sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar geç gelen öğrencilerin sınava alınmamasını eleştirirken birçok kullanıcı ise "ÖSYL tüm okullara kameralı sayaç gönderdi. Okul girişlerine takılıyor. Dışarıda bekleyen öğrencilere defalarca uyarı yapılıyor. Süre dolduğu an kapılar kapatılıyor. Çoğumuz bu yollardan geçiyoruz ama kimse kusura bakmasın son saniyeye kadar bekleyenlerin suçu yok mu?", "Zaman sınava dahildir. Geç kalan sorumludur ne için geç kaldığını bilemeyiz ama sorumluluk ona aittir. Görevlileri hedef gösteriyorlar insanlar, bu çok yanlış. Ve kesinlikle hiç kimse için kural delinmemeli. 1 saniye ile geç kalanı alırsan 2 saniye geç kalanın suçu ne?" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav