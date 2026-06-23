https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/unlu-sunucunun-annesi-kacirilmisti-5-aydir-kayip-olan-kadinin-oldugu-one-suruldu-1106716591.html

Ünlü sunucunun annesi kaçırılmıştı: 5 aydır kayıp olan kadının öldüğü öne sürüldü

Ünlü sunucunun annesi kaçırılmıştı: 5 aydır kayıp olan kadının öldüğü öne sürüldü

Sputnik Türkiye

ABD'li sunucu Savannah Guthrie'nin aylar önce kaçırılan annesi Nancy Guthrie hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kaynaklarına göre medyaya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T12:54+0300

2026-06-23T12:54+0300

2026-06-23T12:54+0300

yaşam

abd

donald trump

kaçırılma

fidye

nancy guthrie

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ABD'de aylardır kayıp olan Nancy Guthrie soruşturmasında bir gelişme yaşandı. NBC'nin "Today" programının sunucularından Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen ikinci bir notta, Guthrie'nin hayatını kaybettiği öne sürüldü.CNN'in kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şubat ayında medya kuruluşlarına gönderilen ikinci mesajda, Nancy Guthrie'nin kaçırıldıktan kısa süre sonra öldüğü belirtildi. Kaynaklar, notu gönderen kişilerin ölümün kasıtlı olmadığını ve Guthrie'nin kaçırılmasının ardından yaşamını yitirdiğini iddia ettiğini aktardı.Soruşturmacılar, daha önce milyonlarca dolarlık fidye talep edilen ilk not ile ikinci mesajın aynı kişiler tarafından gönderildiğine ve iletişimlerin gerçek olabileceğine inanıyor.Aileden dikkat çeken video mesajNotun ardından Savannah Guthrie'nin 7 Şubat'ta yayımladığı video mesaj yeniden gündeme geldi. Guthrie videoda, "Mesajınızı aldık ve anladık" ifadelerini kullanmıştı.Yetkililer, olası yeni iletişimlerin doğrulanabilmesi amacıyla soruşturmanın başında hem aileden hem de kolluk kuvvetlerinden gelen talep üzerine notların içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.Konu, TMZ'nin kurucusu Harvey Levin'in yayımladığı videonun ardından yeniden gündeme geldi. Levin, kendisine Nancy Guthrie'nin kaçırılması ve ölümü nedeniyle özür dilenen bir mektup gönderildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.Levin'e göre kendilerine ulaşan mesajlarda Nancy Guthrie'nin "korkmuş ancak iyi durumda olduğu" belirtilirken, ölümüne ya da özür ifadesine yer verilmedi.TMZ'nin ayrıca kaçıran kişilerin kimliğini ve Nancy Guthrie'nin yerini bildiğini öne süren bir kişiden e-postalar aldığını açıklayan Levin, söz konusu kişinin bilgi karşılığında yaklaşık 100 bin dolar talep ettiğini belirtti.Beş aydır izine rastlanmadıNancy Guthrie, 1 Şubat'ta Arizona'daki evinden kaybolmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli ve silahlı bir kişinin ev çevresinde görüldüğü açıklanmıştı.Aradan geçen 20 haftadan fazla süreye rağmen Guthrie'nin nerede olduğuna veya başına ne geldiğine ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamadı.Savannah Guthrie, kayıp annesi Nancy Guthrie hakkında bilgisi olanlara 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceklerini açıklamıştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki kadının kaçırılmış olması durumunda suçlular için idam cezası isteyeceğini söylemişti.Soruşturmayı yürüten Pima County Şerif Ofisi, olayın halen aktif şekilde araştırıldığını duyurdu. FBI ise konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdli-sunucu-guthrie-kayip-annesini-bulanlara-1-milyon-dolara-kadar-odul-teklif-etti-1103774039.html

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abd, donald trump, kaçırılma, fidye, nancy guthrie