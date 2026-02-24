Türkiye
ABD'li sunucu Guthrie, kayıp annesini bulanlara 1 milyon dolara kadar ödül teklif etti
ABD'li sunucu Guthrie, kayıp annesini bulanlara 1 milyon dolara kadar ödül teklif etti
ABD'li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, kayıp annesi Nancy Guthrie hakkında bilgisi olanlara 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceklerini açıkladı.
ABD merkezli NBC kanalında yayımlanan ‘Today’ programının sunucusu Guthrie, sosyal medya hesabından, 3 haftadan daha fazla süredir kayıp olan annesini bulacaklara vereceği ödülü duyurdu.“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti" diyen Guthrie, hala bir "mucize" beklemekle birlikte 84 yaşındaki yaşlı kadının çoktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını vurguladı.Guthrie, "Ama onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz" ifadesini kullandı.ABD'li sunucu, ihbarcıların, isterlerse kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı bilgisini paylaşarak, bilgi sahibi olanların kendisine ulaşması ricasında bulundu.Nancy Guthrie'nin kaybolmasıABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.
ABD'li sunucu Guthrie, kayıp annesini bulanlara 1 milyon dolara kadar ödül teklif etti

ABD'li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, kayıp annesi Nancy Guthrie hakkında bilgisi olanlara 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceklerini açıkladı.
ABD merkezli NBC kanalında yayımlanan ‘Today’ programının sunucusu Guthrie, sosyal medya hesabından, 3 haftadan daha fazla süredir kayıp olan annesini bulacaklara vereceği ödülü duyurdu.
“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti" diyen Guthrie, hala bir "mucize" beklemekle birlikte 84 yaşındaki yaşlı kadının çoktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını vurguladı.
Guthrie, "Ama onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz" ifadesini kullandı.
ABD'li sunucu, ihbarcıların, isterlerse kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı bilgisini paylaşarak, bilgi sahibi olanların kendisine ulaşması ricasında bulundu.

Nancy Guthrie'nin kaybolması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.
FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.
Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.
FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.
Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.
FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.
