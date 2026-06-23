Ünlü modacı Cemil İpekçi isyan etti: Bodrum'da belediye kafeleri lüks kafelerle yarışıyor

"Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü. Bir emeklinin, öğrencinin ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın bu rakamları karşılaması kolay değil. Belediye kafeleri zaten bu insanlar için var. Eğer burada da aynı fiyatlarla karşılaşıyorlarsa vatandaş nereye gidecek?”