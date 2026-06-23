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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/unlu-modaci-cemil-ipekci-isyan-etti-bodrumda-belediye-kafeleri-luks-kafelerle-yarisiyor-1106712348.html
Ünlü modacı Cemil İpekçi isyan etti: Bodrum'da belediye kafeleri lüks kafelerle yarışıyor
Ünlü modacı Cemil İpekçi isyan etti: Bodrum'da belediye kafeleri lüks kafelerle yarışıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü modacı Cemil İpekçi Bodrum Belediyesi tarafından işletilen kafelerdeki fiyatlara tepki gösterdi. İpekçi, belediyenin işlettiği kafede hamburgerin 500... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T10:07+0300
2026-06-23T10:07+0300
ekonomi̇
bodrum belediyesi
bodrum
cemil i̇pekçi
fahiş fiyat
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Bodrum'da yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum Belediyesi tarafından işletilen kafelerin fiyatlarının lüks kafelerle yarıştığını söyledi. İpekçi, "Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü" dedi. Nasıl belediye kafesi diye isyan ettiMahfel Belediye Kafesi’nde çektiği video ile düşüncelerini paylaşan İpekçi, belediye işletmelerinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını öne sürerek fiyatların özel işletmelerle yarışır seviyeye ulaştığını dile getirdi. Belediye kafelerinde satılan ürünlerin fiyatlarına dikkat çeken İpekçi, özellikle hamburger fiyatları üzerinden eleştirilerini dile getirdi: İpekçi, belediye tesislerinde satılan çay ve kahvenin maliyetleriyle satış fiyatları arasında ciddi farklar olduğunu söylerken Bodrum Belediyesi'ne de çağrı yaptı.
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bodrum belediyesi, bodrum, cemil i̇pekçi, fahiş fiyat
bodrum belediyesi, bodrum, cemil i̇pekçi, fahiş fiyat

Ünlü modacı Cemil İpekçi isyan etti: Bodrum'da belediye kafeleri lüks kafelerle yarışıyor

10:07 23.06.2026
© AACemil İpekçi
Cemil İpekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA
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Ünlü modacı Cemil İpekçi Bodrum Belediyesi tarafından işletilen kafelerdeki fiyatlara tepki gösterdi. İpekçi, belediyenin işlettiği kafede hamburgerin 500 liraya satılmasına isyan etti.
Bodrum'da yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum Belediyesi tarafından işletilen kafelerin fiyatlarının lüks kafelerle yarıştığını söyledi. İpekçi, "Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü" dedi.

Nasıl belediye kafesi diye isyan etti

Mahfel Belediye Kafesi’nde çektiği video ile düşüncelerini paylaşan İpekçi, belediye işletmelerinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını öne sürerek fiyatların özel işletmelerle yarışır seviyeye ulaştığını dile getirdi. Belediye kafelerinde satılan ürünlerin fiyatlarına dikkat çeken İpekçi, özellikle hamburger fiyatları üzerinden eleştirilerini dile getirdi:
"Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü. Bir emeklinin, öğrencinin ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın bu rakamları karşılaması kolay değil. Belediye kafeleri zaten bu insanlar için var. Eğer burada da aynı fiyatlarla karşılaşıyorlarsa vatandaş nereye gidecek?”
İpekçi, belediye tesislerinde satılan çay ve kahvenin maliyetleriyle satış fiyatları arasında ciddi farklar olduğunu söylerken Bodrum Belediyesi'ne de çağrı yaptı.
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Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
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