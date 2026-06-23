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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disislerinden-politiconun-cifte-standardina-tepki-lavrovun-makalesine-ret-ab-liderlerine-1106714566.html
Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü
Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Politico dergisinin Bakan Lavrov’un makalesini yayımlamayı son anda reddetmesini ‘sansür’ olarak nitelendirdi. Yayının, AB... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T11:24+0300
2026-06-23T11:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
sergey lavrov
batı
avrupa
politico
mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico dergisinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesini yayımlamaktan son anda vazgeçmesine sert tepki gösterdi. Zaharova, Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alan bu yayın organının, Avrupa değerleri arkasına gizlenerek açık bir sansür uyguladığını vurguladı.Dergide yayımlanmayan makale, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ve 'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Hayat) dergisinde okuyucuyla buluştu.‘Mesele bakan değil, makalenin içeriği’Zaharova, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Politico’nun ret kararının diplomatik bir tavırdan ziyade içeriğe yönelik bir müdahale olduğunu belirtti. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:Beş yılda 70 Batılı lidere kürsü verildiPolitico’nun Avrupalıların kamuoyunu şekillendirmek değil, "beyinlerini yıkamak" için bir araç olarak kullanıldığını belirten Zaharova, derginin son beş yıla ait yayın istatistiklerini paylaştı.Diplomatın dikkat çektiği veriler ve analizi şu şekilde sıralandı:Zaharova, bu tabloyu değerlendirirken, "Yani Avrupa Birliği'nin merkezinde kamuoyunu, AB'ye henüz yeni katılanlar, hiçbir zaman üye olmayanlar ya da birlikten tamamen ayrılanlar şekillendiriyor. Bu durumdan dolayı Fransa, Almanya ve İtalya'yı tebrik ederim" sözleriyle ironik bir eleştiride bulundu.Lavrov’un makalesinde ne vardı?Politico tarafından reddedilen makalesinde Sergey Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya barış amacıyla değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmek ve Batı silahlarının sevkiyatını sürdürmek amacıyla zaman kazanmak için müzakere teklif ettiğini yazmıştı.Lavrov ayrıca, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma riskine dikkat çekerek, bunun bir nükleer savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunmuş ve Rusya'nın özel askeri harekâtın hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kremlinden-batiya-g7-elestirisi-anchorage-ruhunu-unutturmaya-calisiyorlar-1106713740.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, batı, avrupa, politico, mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi, ab, ukrayna, sansür
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, batı, avrupa, politico, mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi, ab, ukrayna, sansür

Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü

11:24 23.06.2026
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Politico dergisinin Bakan Lavrov’un makalesini yayımlamayı son anda reddetmesini ‘sansür’ olarak nitelendirdi. Yayının, AB liderlerine sayfalarını açarken Rusya’ya ambargo uygulayarak çifte standart yürüttüğü kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico dergisinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesini yayımlamaktan son anda vazgeçmesine sert tepki gösterdi. Zaharova, Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alan bu yayın organının, Avrupa değerleri arkasına gizlenerek açık bir sansür uyguladığını vurguladı.
Dergide yayımlanmayan makale, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ve 'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Hayat) dergisinde okuyucuyla buluştu.

‘Mesele bakan değil, makalenin içeriği’

Zaharova, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Politico’nun ret kararının diplomatik bir tavırdan ziyade içeriğe yönelik bir müdahale olduğunu belirtti. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:
"Politico, Sergey Lavrov’un Ukrayna krizinin kökenlerine ve Avrupa güvenliğine odaklanan makalesini basmayı reddetti. Bu yayın organı Rusya Dışişleri Bakanı’nı değil, makalenin içeriğini reddetti. Metin, 24 saatten fazla bir süre yazı işlerinde kaldıktan sonra 'yayımlamayacağız' notuyla iade edildi. Bu, çok açık bir sansür. AB’nin merkezinde, kendisini Avrupa değerlerinin, demokrasinin ve özgürlüğün savunucusu olarak sunan ancak gerçekte sansürün ve Orwellvari diktatörlük uygulamalarının örneği olan bir medya odağı bulunuyor."

Beş yılda 70 Batılı lidere kürsü verildi

Politico’nun Avrupalıların kamuoyunu şekillendirmek değil, "beyinlerini yıkamak" için bir araç olarak kullanıldığını belirten Zaharova, derginin son beş yıla ait yayın istatistiklerini paylaştı.
Diplomatın dikkat çektiği veriler ve analizi şu şekilde sıralandı:
Geniş temsil hakkı: 2021 yılından 2026’nın başına kadar olan süreçte, Politico’nun ‘Görüş’ (Opinion) bölümünde 30’dan fazla ülkeden, görevdeki 70 devlet başkanı, başbakan ve bakanın makaleleri yayımlandı.
İstatistikler: Bu isimler toplam 66 makaleye imza attı. Bu yazıların 35’i devlet başkanlarına ve başbakanlara, 18’i dışişleri bakanlarına, 13’ü de diğer bakanlara aitti.
En sık kullanan ülkeler: Platformu en yoğun kullananlar Estonya (7 makale), Ukrayna (6 makale), Litvanya (4 makale), Yunanistan (3 makale) ve Birleşik Krallık (8 farklı yazardan 9 makale) oldu.
Zaharova, bu tabloyu değerlendirirken, "Yani Avrupa Birliği'nin merkezinde kamuoyunu, AB'ye henüz yeni katılanlar, hiçbir zaman üye olmayanlar ya da birlikten tamamen ayrılanlar şekillendiriyor. Bu durumdan dolayı Fransa, Almanya ve İtalya'yı tebrik ederim" sözleriyle ironik bir eleştiride bulundu.

Lavrov’un makalesinde ne vardı?

Politico tarafından reddedilen makalesinde Sergey Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya barış amacıyla değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmek ve Batı silahlarının sevkiyatını sürdürmek amacıyla zaman kazanmak için müzakere teklif ettiğini yazmıştı.
Lavrov ayrıca, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma riskine dikkat çekerek, bunun bir nükleer savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunmuş ve Rusya'nın özel askeri harekâtın hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.
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