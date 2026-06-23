https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disislerinden-politiconun-cifte-standardina-tepki-lavrovun-makalesine-ret-ab-liderlerine-1106714566.html

Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü

Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Politico dergisinin Bakan Lavrov’un makalesini yayımlamayı son anda reddetmesini ‘sansür’ olarak nitelendirdi. Yayının, AB... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T11:24+0300

2026-06-23T11:24+0300

2026-06-23T11:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

sergey lavrov

batı

avrupa

politico

mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi

ab

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico dergisinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesini yayımlamaktan son anda vazgeçmesine sert tepki gösterdi. Zaharova, Avrupa Birliği’nin merkezinde yer alan bu yayın organının, Avrupa değerleri arkasına gizlenerek açık bir sansür uyguladığını vurguladı.Dergide yayımlanmayan makale, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ve 'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Hayat) dergisinde okuyucuyla buluştu.‘Mesele bakan değil, makalenin içeriği’Zaharova, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Politico’nun ret kararının diplomatik bir tavırdan ziyade içeriğe yönelik bir müdahale olduğunu belirtti. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:Beş yılda 70 Batılı lidere kürsü verildiPolitico’nun Avrupalıların kamuoyunu şekillendirmek değil, "beyinlerini yıkamak" için bir araç olarak kullanıldığını belirten Zaharova, derginin son beş yıla ait yayın istatistiklerini paylaştı.Diplomatın dikkat çektiği veriler ve analizi şu şekilde sıralandı:Zaharova, bu tabloyu değerlendirirken, "Yani Avrupa Birliği'nin merkezinde kamuoyunu, AB'ye henüz yeni katılanlar, hiçbir zaman üye olmayanlar ya da birlikten tamamen ayrılanlar şekillendiriyor. Bu durumdan dolayı Fransa, Almanya ve İtalya'yı tebrik ederim" sözleriyle ironik bir eleştiride bulundu.Lavrov’un makalesinde ne vardı?Politico tarafından reddedilen makalesinde Sergey Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya barış amacıyla değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmek ve Batı silahlarının sevkiyatını sürdürmek amacıyla zaman kazanmak için müzakere teklif ettiğini yazmıştı.Lavrov ayrıca, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma riskine dikkat çekerek, bunun bir nükleer savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunmuş ve Rusya'nın özel askeri harekâtın hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, batı, avrupa, politico, mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi, ab, ukrayna, sansür