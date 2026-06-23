https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/deprem-haritasi-degisti-yeni-faylar-eklendi-prof-dr-ahmet-ercandan-dikkat-ceken-uyari-1106711502.html

Deprem haritası değişti, yeni faylar eklendi: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı

Deprem haritası değişti, yeni faylar eklendi: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı

Sputnik Türkiye

MTA tarafından 13 yıl sonra güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda dikkat çeken değişiklikler ortaya çıktı. 2013 yılında 485 olarak kayıtlara geçen diri fay... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T09:33+0300

2026-06-23T09:33+0300

2026-06-23T09:33+0300

türki̇ye

ahmet ercan

mta

fay

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ayrıntılı saha çalışmaları ve bilimsel araştırmaların ardından Türkiye Diri Fay Haritası'nı 13 yıl sonra güncelledi.Yeni verilerle birlikte 2013 yılında 485 olarak açıklanan diri fay sayısı 700'e yükseldi. Böylece Türkiye genelinde 215 yeni diri fayın haritaya işlendiği ortaya çıktı.Ahmet Ercan'dan uyarı: Gelecekte en az o büyüklükte bir deprem olacakGüncellenen haritaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, çalışmanın önemine vurgu yaptı.Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"MTA Genel Müdürlüğü yer bilimci ve yer fizikçilerinin yapmış olduğu çalışmalarla, Türkiye’de önceden belirlenen 485 diri kırığın sayısı 700’e çıkmıştır.Bunların her biri M5,5dan büyük deprem üretmiş kırıklardır.Depremin değişmez yasasına göre, bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır.O nedenle yapılan çalışma çok önemlidir. MTA’yı bu değerli katkıları için kutluyorum."

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