https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/titanikten-cikarilan-parcalarin-satisina-yasal-engel-1106721807.html

Titanik'ten çıkarılan parçaların satışına yasal engel

Titanik'ten çıkarılan parçaların satışına yasal engel

Sputnik Türkiye

Titanik batığından çıkarılan 100’den fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı, ABD hükümetinin itirazıyla yargıya taşındı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T15:33+0300

2026-06-23T15:33+0300

2026-06-23T15:33+0300

yaşam

abd

kuzey atlantik

georgia

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

titanik

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Kuzey Atlantik'te bulunan ünlü yolcu gemisi Titanik'in batığından çıkarılan 100'den fazla eserin satışa sunulması planı, ABD'de federal kurumlar ile enkaz üzerindeki özel kurtarma haklarını elinde bulunduran RMS Titanic şirketini karşı karşıya getirdi.Georgia merkezli RMS Titanic şirketi, yıllardır müzelerde ve gezici sergilerde sergilenen eserlerin bir kısmını ilk kez satışa çıkarmak için hazırlık yaptı. Şirketin planına göre bronz bir melek heykelciği, altın külçelerinden yapılmış bir kolye ve kalp şeklindeki madalyon gibi parçalar, dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenecek sergi turunun ardından açık artırmaya sunulacaktı.ABD hükümeti satışa karşı çıktıABD hükümeti adına hareket eden Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu satışın şirketin geçmişte verdiği yasal taahhütlerle çeliştiğini savunuyor. Kurum, RMS Titanic'in eserleri koruma ve kamuya açık şekilde sergileme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek satışın engellenmesini istedi.Mahkeme belgelerine göre hükümet, şirketin satış için mahkemeden izin almaya çalışmadığını ve böyle bir izne ihtiyaç duymadığını öne sürdüğünü belirtti. Şirketin avukatları ise planlanan açık artırmanın mevcut mahkeme kararlarına aykırı olmadığını savundu.Daha önce de satış girişimleri olmuştu1987'den bu yana gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Titanik'ten binlerce eşya çıkarıldı. RMS Titanic şirketi bu eserleri sergiler aracılığıyla gelir kaynağı olarak kullanırken, geçmiş yıllarda da bazı parçaların satışını gündeme getirmişti.Tartışmanın merkezinde mülkiyet sorunu varMevcut anlaşmazlığın temelinde, Titanik'ten çıkarılan ilk eserlerin hukuki statüsü yer alıyor. İlk kurtarılan parçalar Fransa'ya götürülmüş ve Fransız makamları bunların mülkiyetini kurtarma şirketine vermişti. Daha sonra çıkarılan eserler ise ABD'de yargı sürecine konu oldu.NOAA, yaklaşık 5 bin parçadan oluşan koleksiyonun tek bir bütün olarak korunması gerektiğini savunuyor. Kuruma göre eserlerin ayrı ayrı satılması, Titanik'in tarihsel mirasının parçalanmasına yol açabilir.Şirket ise Fransız mahkemeleri tarafından kendisine verilen hakların ABD mahkemelerince sınırlandırılamayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/titanik-faciasindan-kalan-nadir-parca-satista-114-yillik-can-yelegi-ilk-kez-acik-artirmaya-cikiyor-1105081557.html

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abd, kuzey atlantik, georgia, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), titanik