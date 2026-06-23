Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/titanikten-cikarilan-parcalarin-satisina-yasal-engel-1106721807.html
Titanik'ten çıkarılan parçaların satışına yasal engel
Titanik'ten çıkarılan parçaların satışına yasal engel
Sputnik Türkiye
Titanik batığından çıkarılan 100’den fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı, ABD hükümetinin itirazıyla yargıya taşındı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T15:33+0300
2026-06-23T15:33+0300
yaşam
abd
kuzey atlantik
georgia
abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)
titanik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103589/63/1035896325_0:8:1201:683_1920x0_80_0_0_0bf1de864b047e895d10e345554a2f49.jpg
Kuzey Atlantik'te bulunan ünlü yolcu gemisi Titanik'in batığından çıkarılan 100'den fazla eserin satışa sunulması planı, ABD'de federal kurumlar ile enkaz üzerindeki özel kurtarma haklarını elinde bulunduran RMS Titanic şirketini karşı karşıya getirdi.Georgia merkezli RMS Titanic şirketi, yıllardır müzelerde ve gezici sergilerde sergilenen eserlerin bir kısmını ilk kez satışa çıkarmak için hazırlık yaptı. Şirketin planına göre bronz bir melek heykelciği, altın külçelerinden yapılmış bir kolye ve kalp şeklindeki madalyon gibi parçalar, dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenecek sergi turunun ardından açık artırmaya sunulacaktı.ABD hükümeti satışa karşı çıktıABD hükümeti adına hareket eden Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu satışın şirketin geçmişte verdiği yasal taahhütlerle çeliştiğini savunuyor. Kurum, RMS Titanic'in eserleri koruma ve kamuya açık şekilde sergileme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek satışın engellenmesini istedi.Mahkeme belgelerine göre hükümet, şirketin satış için mahkemeden izin almaya çalışmadığını ve böyle bir izne ihtiyaç duymadığını öne sürdüğünü belirtti. Şirketin avukatları ise planlanan açık artırmanın mevcut mahkeme kararlarına aykırı olmadığını savundu.Daha önce de satış girişimleri olmuştu1987'den bu yana gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Titanik'ten binlerce eşya çıkarıldı. RMS Titanic şirketi bu eserleri sergiler aracılığıyla gelir kaynağı olarak kullanırken, geçmiş yıllarda da bazı parçaların satışını gündeme getirmişti.Tartışmanın merkezinde mülkiyet sorunu varMevcut anlaşmazlığın temelinde, Titanik'ten çıkarılan ilk eserlerin hukuki statüsü yer alıyor. İlk kurtarılan parçalar Fransa'ya götürülmüş ve Fransız makamları bunların mülkiyetini kurtarma şirketine vermişti. Daha sonra çıkarılan eserler ise ABD'de yargı sürecine konu oldu.NOAA, yaklaşık 5 bin parçadan oluşan koleksiyonun tek bir bütün olarak korunması gerektiğini savunuyor. Kuruma göre eserlerin ayrı ayrı satılması, Titanik'in tarihsel mirasının parçalanmasına yol açabilir.Şirket ise Fransız mahkemeleri tarafından kendisine verilen hakların ABD mahkemelerince sınırlandırılamayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/titanik-faciasindan-kalan-nadir-parca-satista-114-yillik-can-yelegi-ilk-kez-acik-artirmaya-cikiyor-1105081557.html
kuzey atlantik
georgia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103589/63/1035896325_0:0:965:723_1920x0_80_0_0_ec1cccdd5a5494f333ff2a67269484b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kuzey atlantik, georgia, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), titanik
abd, kuzey atlantik, georgia, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), titanik

Titanik'ten çıkarılan parçaların satışına yasal engel

15:33 23.06.2026
© Fotoğraf : TwitterTitanic
Titanic - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Titanik batığından çıkarılan 100’den fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı, ABD hükümetinin itirazıyla yargıya taşındı.
Kuzey Atlantik'te bulunan ünlü yolcu gemisi Titanik'in batığından çıkarılan 100'den fazla eserin satışa sunulması planı, ABD'de federal kurumlar ile enkaz üzerindeki özel kurtarma haklarını elinde bulunduran RMS Titanic şirketini karşı karşıya getirdi.
Georgia merkezli RMS Titanic şirketi, yıllardır müzelerde ve gezici sergilerde sergilenen eserlerin bir kısmını ilk kez satışa çıkarmak için hazırlık yaptı. Şirketin planına göre bronz bir melek heykelciği, altın külçelerinden yapılmış bir kolye ve kalp şeklindeki madalyon gibi parçalar, dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenecek sergi turunun ardından açık artırmaya sunulacaktı.

ABD hükümeti satışa karşı çıktı

ABD hükümeti adına hareket eden Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu satışın şirketin geçmişte verdiği yasal taahhütlerle çeliştiğini savunuyor. Kurum, RMS Titanic'in eserleri koruma ve kamuya açık şekilde sergileme yükümlülüğü bulunduğunu belirterek satışın engellenmesini istedi.
Mahkeme belgelerine göre hükümet, şirketin satış için mahkemeden izin almaya çalışmadığını ve böyle bir izne ihtiyaç duymadığını öne sürdüğünü belirtti. Şirketin avukatları ise planlanan açık artırmanın mevcut mahkeme kararlarına aykırı olmadığını savundu.

Daha önce de satış girişimleri olmuştu

1987'den bu yana gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında Titanik'ten binlerce eşya çıkarıldı. RMS Titanic şirketi bu eserleri sergiler aracılığıyla gelir kaynağı olarak kullanırken, geçmiş yıllarda da bazı parçaların satışını gündeme getirmişti.

Tartışmanın merkezinde mülkiyet sorunu var

Mevcut anlaşmazlığın temelinde, Titanik'ten çıkarılan ilk eserlerin hukuki statüsü yer alıyor. İlk kurtarılan parçalar Fransa'ya götürülmüş ve Fransız makamları bunların mülkiyetini kurtarma şirketine vermişti. Daha sonra çıkarılan eserler ise ABD'de yargı sürecine konu oldu.
NOAA, yaklaşık 5 bin parçadan oluşan koleksiyonun tek bir bütün olarak korunması gerektiğini savunuyor. Kuruma göre eserlerin ayrı ayrı satılması, Titanik'in tarihsel mirasının parçalanmasına yol açabilir.
Şirket ise Fransız mahkemeleri tarafından kendisine verilen hakların ABD mahkemelerince sınırlandırılamayacağını belirtti.
Titanik faciasından kalan can yeleği ilk kez açık artırmaya çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
YAŞAM
Titanik faciasından kalan nadir parça satışta: 114 yıllık can yeleği ilk kez açık artırmaya çıkıyor
17 Nisan, 09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала