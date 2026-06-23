https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-meloni-tartismasi-beni-uzdu-ancak-gerilimi-buyutmek-istemiyorum-1106732056.html

Trump-Meloni tartışması: 'Beni üzdü ancak gerilimi büyütmek istemiyorum'

Trump-Meloni tartışması: 'Beni üzdü ancak gerilimi büyütmek istemiyorum'

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı tartışmayı daha fazla büyütmek istemediğini belirterek, İtalya ve ABD arasındaki... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T23:21+0300

2026-06-23T23:21+0300

2026-06-23T23:23+0300

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da basının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı gerilim hakkında konuşan Meloni, "Trump'ın sözleri beni samimi şekilde üzdü ancak gerilimi büyütmek istemiyorum. Hakkımda yapılan çeşitli yorumları okudum. Davranışlarımın sert göründüğünü iddia eden videolar ya da İran müzakerelerinden dikkati başka yöne çekme amacı taşıdığı yönündeki değerlendirmeler yapıldı. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bu tartışmayı sürdürmek istemiyorum" dedi.İtalya'nın dış politika çizgisinin değişmeyeceğini vurgulayan Meloni, "ABD ve İtalya arasındaki ilişkiler güçlü. Herhangi bir olumsuz yansıma beklemiyorum. Kurumsal ve ekonomik ilişkilerimiz iyi durumda" diye konuştu.'1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım'Sigarayı bırakması hakkında da konuşan Meloni, "1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım. Kül tablaları, sigaralar, çakmaklar hepsi etrafımdan kaldırıldı. Kimse inanmıyordu bana çünkü sigaraya karşı olan zaafım konusunda ünlüydüm. Bunu haberlere çıkmadan başarabildiğim için de çok gururluyum. Zor bir dönem olmasına rağmen başardım çünkü kötü bir dönem geçirdiğinizde ‘tüm kötü şeylerin bir kenara bırakılması’ fikrine inanıyorum ve bu şekilde hallettim" yanıtını verdi.Trump ve Meloni neden tartıştı?Trump ve Meloni arasındaki gerilim, ABD Başkanı'nın Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Meloni'nin kendisinden fotoğraf çektirmek için yalvardığını ve bu nedenle ona acıdığını öne sürmesiyle başladı. Meloni ise bu iddiaya sert tepki göstererek söz konusu ifadelerin tamamen uydurma olduğunu söyledi. İkili, daha sonra sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarda bulundu.

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abd, i̇talya, donald trump, giorgia meloni, g7, g7 liderler zirvesi, g7 zirvesi, kavga