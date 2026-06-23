Trump: Hürmüz Boğazı’ndan 19 milyon varil geçti, tüm zamanların rekoru
14:45 23.06.2026 (güncellendi: 14:50 23.06.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
© REUTERS Evelyn Hockstein
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Trump İran ve Hürmüz Boğazı ile ilgili “Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve daha fazla deniz ablukasının uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim" derken boğazdan dün 19 milyon varil petrol akışı olduğunu söyledi ve bunu 'tüm zamanların rekoru' olarak niteledi.
ABD Başkanı Donald Trump, üst üste yaptığı paylaşımlarda İran ile ilgili bazı haberleri 'sahte haber' olarak nitelerken, Hürmüz Boğazı ile ilgili "Hürmüz Boğazı’ndan dün 19 milyon varil petrol akışı oldu. Bu tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları aşağı çöküyor ve Dünya daha güvenli bir hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Donald Trump’ın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için elinden gelen her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte (sonsuza dek!!!) en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu.
Bu, "Nükleer Dürüstlüğü" sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı! İran'ın yaptığı bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve daha fazla deniz ablukasının uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim.
Bununla birlikte, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse, ki bu şu anda oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor, tüm gemiler yerinde kalacak. ABD Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı para ve/veya yaptırımlar, ABD tarafından kontrol edilen bir emanet hesabına yatırılacak ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden, büyük Amerikalı çiftçilerimizden mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacaktır.
Bunlar İran'ın çok acil ihtiyacı olan şeyler. Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan ŞİMDİ yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!