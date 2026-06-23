https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-hurmuz-bogazinin-acik-kalmasina-ve-daha-fazla-deniz-ablukasi-uygulanmamasina-izin-verdim-1106720812.html

Trump: Hürmüz Boğazı’ndan 19 milyon varil geçti, tüm zamanların rekoru

Trump: Hürmüz Boğazı’ndan 19 milyon varil geçti, tüm zamanların rekoru

Sputnik Türkiye

Trump İran ve Hürmüz Boğazı ile ilgili “Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve daha fazla deniz ablukasının uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim" derken... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T14:45+0300

2026-06-23T14:45+0300

2026-06-23T14:50+0300

dünya

donald trump

hürmüz boğazı

abd

haberler

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ABD Başkanı Donald Trump, üst üste yaptığı paylaşımlarda İran ile ilgili bazı haberleri 'sahte haber' olarak nitelerken, Hürmüz Boğazı ile ilgili "Hürmüz Boğazı’ndan dün 19 milyon varil petrol akışı oldu. Bu tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları aşağı çöküyor ve Dünya daha güvenli bir hale geliyor" ifadelerini kullandı. Donald Trump’ın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-bati-rusyayla-savasa-hazirlandigini-acikca-konusuyor-1106719801.html

hürmüz boğazı

abd

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donald trump, hürmüz boğazı, abd, haberler