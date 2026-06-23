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Putin: Batı, Rusya'yla savaşa hazırlandığını açıkça konuşuyor
Putin: Batı, Rusya'yla savaşa hazırlandığını açıkça konuşuyor
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Askeri üniversitelerin mezunlarıyla yaptığı görüşmede Batı'nın savaş hazırlığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın tüm tehditlere hızlı şekilde yanıt vermeye hazır... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T14:00+0300
2026-06-23T14:41+0300
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batı
vladimir putin
savaş
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yla savaş hazırlığı içinde olduklarını açıkça dile getirdiklerini ve savunma bütçelerini artırdıklarını belirtti.📢Kremlin Sarayı'nda askeri üniversitelerin mezunlarıyla buluşan Putin'in önemli açıklamaları:🔴Önceden NATO ülkeleri Kiev'e destek vermekle yetinirken artık Batı'da Rusya'yla savaşa hazırlık yapıldığı açıkça konuşuluyor🔴Günümüzde uluslararası durum istikrardan oldukça uzak, dünyanın birçok bölgesinde çatışma potansiyeli arttı🔴Batı, kendi militarizasyonunu meşrulaştırmak için sözde Rus askeri tehdidi hakkında yalanlar uyduruyor🔴Batılı ülkeler Rusya'yı kendini savunmak için önlemler almaya zorluyor, ardından da bizi derhal 'tüm günahların sorumlusu' olarak suçluyor🔴Zelenskiy'in 'açık mektubu' gibi girişimler, müzakereler için ön koşul oluşturmak yerine sadece çatışma potansiyelini artırıyor🔴Rusya, herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlikten yana, bu, çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturularak başarılabilir🔴Rusya, her türlü dış ve iç tehdide hızlı ve yeterli bir şekilde yanıt vermeye hazır🔴Rus nükleer üçlüsü tutarlı bir şekilde modernize ediliyor🔴Geçen yıl binden fazla silah ve teçhizat muharebe koşullarında test edildi
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rusya, batı, vladimir putin, savaş
rusya, batı, vladimir putin, savaş

Putin: Batı, Rusya'yla savaşa hazırlandığını açıkça konuşuyor

14:00 23.06.2026 (güncellendi: 14:41 23.06.2026)
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Askeri üniversitelerin mezunlarıyla yaptığı görüşmede Batı'nın savaş hazırlığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın tüm tehditlere hızlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yla savaş hazırlığı içinde olduklarını açıkça dile getirdiklerini ve savunma bütçelerini artırdıklarını belirtti.

📢Kremlin Sarayı'nda askeri üniversitelerin mezunlarıyla buluşan Putin'in önemli açıklamaları:

🔴Önceden NATO ülkeleri Kiev'e destek vermekle yetinirken artık Batı'da Rusya'yla savaşa hazırlık yapıldığı açıkça konuşuluyor

🔴Günümüzde uluslararası durum istikrardan oldukça uzak, dünyanın birçok bölgesinde çatışma potansiyeli arttı

🔴Batı, kendi militarizasyonunu meşrulaştırmak için sözde Rus askeri tehdidi hakkında yalanlar uyduruyor

🔴Batılı ülkeler Rusya'yı kendini savunmak için önlemler almaya zorluyor, ardından da bizi derhal 'tüm günahların sorumlusu' olarak suçluyor

🔴Zelenskiy'in 'açık mektubu' gibi girişimler, müzakereler için ön koşul oluşturmak yerine sadece çatışma potansiyelini artırıyor

🔴Rusya, herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlikten yana, bu, çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturularak başarılabilir

🔴Rusya, her türlü dış ve iç tehdide hızlı ve yeterli bir şekilde yanıt vermeye hazır

🔴Rus nükleer üçlüsü tutarlı bir şekilde modernize ediliyor

🔴Geçen yıl binden fazla silah ve teçhizat muharebe koşullarında test edildi
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