Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yla savaş hazırlığı içinde olduklarını açıkça dile getirdiklerini ve savunma bütçelerini artırdıklarını belirtti.



📢Kremlin Sarayı'nda askeri üniversitelerin mezunlarıyla buluşan Putin'in önemli açıklamaları:



🔴Önceden NATO ülkeleri Kiev'e destek vermekle yetinirken artık Batı'da Rusya'yla savaşa hazırlık yapıldığı açıkça konuşuluyor



🔴Günümüzde uluslararası durum istikrardan oldukça uzak, dünyanın birçok bölgesinde çatışma potansiyeli arttı



🔴Batı, kendi militarizasyonunu meşrulaştırmak için sözde Rus askeri tehdidi hakkında yalanlar uyduruyor



🔴Batılı ülkeler Rusya'yı kendini savunmak için önlemler almaya zorluyor, ardından da bizi derhal 'tüm günahların sorumlusu' olarak suçluyor



🔴Zelenskiy'in 'açık mektubu' gibi girişimler, müzakereler için ön koşul oluşturmak yerine sadece çatışma potansiyelini artırıyor



🔴Rusya, herkes için eşit ve bölünmez bir güvenlikten yana, bu, çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturularak başarılabilir



🔴Rusya, her türlü dış ve iç tehdide hızlı ve yeterli bir şekilde yanıt vermeye hazır



🔴Rus nükleer üçlüsü tutarlı bir şekilde modernize ediliyor



🔴Geçen yıl binden fazla silah ve teçhizat muharebe koşullarında test edildi