https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-eger-iran-anlasmanin-gereklerini-yerine-getirmez-ya-da-uygun-davranmazsa-yapmam-gerekeni-1106707375.html

Trump: Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım

Trump: Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılması halinde bu kaynakların büyük bölümünün ABD'li çiftçilerden gıda ve tarım... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T02:21+0300

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın şu anda bloke edilmiş mali varlıklarının müzakereler kapsamında serbest bırakılması durumunda, fonların Amerikalı çiftçilerden tarım ürünleri satın almak için kullanılacağını iddia etti.Trump, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, şunları söyledi:Trump'ın, hükümetinin İran'ın petrol satışlarından elde edilen gelirleri ordusunu yeniden inşa etmek için kullanmamasını nasıl sağlayacağı sorulduğunda, "Göreceğiz" yanıtını verdi ve ekledi:'Nükleer silah bunalımı geride bırakır'Ayrıca Trump, İran'la yaşanabilecek olası bir askeri çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin sorulan bir soruya yanıt olarak, "Nükleer silah, bunalımı geride bırakır. Bunalım gerçekten kötü bir şey. Nükleer silah ise bunalıma çok daha hızlı yol açacaktır" dedi.'Yapmam gerekeni yaparım'İran'ın imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uymaması halinde ne olacağına dair ise Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." ifadelerini kullandı.İran yalanladıİran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Tasnim'e yaptığı açıklamada, mevcut anlaşmalar kapsamında Tahran'ın ABD'den tarımsal girdi satın alma zorunluluğu olmadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kalibaf-12-milyar-dolarlik-iran-varliginin-serbest-birakilmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1106707256.html

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