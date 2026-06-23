https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-eger-iran-anlasmanin-gereklerini-yerine-getirmez-ya-da-uygun-davranmazsa-yapmam-gerekeni-1106707375.html
Trump: Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım
Trump: Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılması halinde bu kaynakların büyük bölümünün ABD'li çiftçilerden gıda ve tarım... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T02:21+0300
2026-06-23T02:21+0300
2026-06-23T02:21+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e065571462769f7fc901f1bc0c8ecace.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın şu anda bloke edilmiş mali varlıklarının müzakereler kapsamında serbest bırakılması durumunda, fonların Amerikalı çiftçilerden tarım ürünleri satın almak için kullanılacağını iddia etti.Trump, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, şunları söyledi:Trump'ın, hükümetinin İran'ın petrol satışlarından elde edilen gelirleri ordusunu yeniden inşa etmek için kullanmamasını nasıl sağlayacağı sorulduğunda, "Göreceğiz" yanıtını verdi ve ekledi:'Nükleer silah bunalımı geride bırakır'Ayrıca Trump, İran'la yaşanabilecek olası bir askeri çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin sorulan bir soruya yanıt olarak, "Nükleer silah, bunalımı geride bırakır. Bunalım gerçekten kötü bir şey. Nükleer silah ise bunalıma çok daha hızlı yol açacaktır" dedi.'Yapmam gerekeni yaparım'İran'ın imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uymaması halinde ne olacağına dair ise Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." ifadelerini kullandı.İran yalanladıİran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Tasnim'e yaptığı açıklamada, mevcut anlaşmalar kapsamında Tahran'ın ABD'den tarımsal girdi satın alma zorunluluğu olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kalibaf-12-milyar-dolarlik-iran-varliginin-serbest-birakilmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1106707256.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_113:0:1022:682_1920x0_80_0_0_02de36407ff8fe8b1b2df026a673bafa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, donald trump
Trump: Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılması halinde bu kaynakların büyük bölümünün ABD'li çiftçilerden gıda ve tarım ürünleri alımında kullanılacağını iddia etti. Ayrıca Trump, Tahran'ın anlaşma hükümlerine uymaması durumunda 'gerekli adımları' atacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın şu anda bloke edilmiş mali varlıklarının müzakereler kapsamında serbest bırakılması durumunda, fonların Amerikalı çiftçilerden tarım ürünleri satın almak için kullanılacağını iddia etti.
Trump, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, şunları söyledi:
"Eğer yaptırımlar kalkarsa, bu ülkeye para girecek. Bu paranın tamamı, halkın çok ihtiyaç duyduğu gıda alımları şeklinde geri dönecek. Kaldırdığımız para büyük ölçüde çiftçilerimize, özellikle de çiftçilerimize gidecek."
Trump'ın, hükümetinin İran'ın petrol satışlarından elde edilen gelirleri ordusunu yeniden inşa etmek için kullanmamasını nasıl sağlayacağı sorulduğunda, "Göreceğiz" yanıtını verdi ve ekledi:
"Bunu yapmamaları gerekiyor... Parayı kendi halkları için yiyecek almak için kullanmaları gerekiyor... Bunu açıkça bizden alıyorlar: mısır, soya fasulyesi. Bu çok büyük bir para olmalı,"
'Nükleer silah bunalımı geride bırakır'
Ayrıca Trump, İran'la yaşanabilecek olası bir askeri çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin sorulan bir soruya yanıt olarak, "Nükleer silah, bunalımı geride bırakır. Bunalım gerçekten kötü bir şey. Nükleer silah ise bunalıma çok daha hızlı yol açacaktır" dedi.
'Yapmam gerekeni yaparım'
İran'ın imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uymaması halinde ne olacağına dair ise Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." ifadelerini kullandı.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Tasnim'e yaptığı açıklamada, mevcut anlaşmalar kapsamında Tahran'ın ABD'den tarımsal girdi satın alma zorunluluğu olmadığını söyledi.