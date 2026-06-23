Kalibaf: 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı

İsviçre'deki müzakerelerde, Lübnan'ın egemenliğinin ve topraklarının birliğinin güvence altına alınması konusunda Amerika ile ortak anlayışlar ve mekanizmalara ulaştık. Lübnanlıların evlerine dönmelerini sağlamak ve Siyonist varlığın güçlerinin Lübnan'dan çekilmesini koordine etmek için bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildi. Lübnan'a özgü koordinasyon merkezi, ateşkesi ihlal etme konusundaki herhangi bir anlaşmazlıkların araştırılması üzerinde de çalışıyor



İsviçre'de, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun veya olay konusunda bir iletişim merkezi kurma konusunda anlaştık.



Petrol ve petrokimya satışlarımıza yönelik yaptırımlar, nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar geçici olarak kaldırıldı.



Gerektiğinde mutabakat zaptı maddelerini takip etmek ve varsa farklılıkları çözmek için Vance ile benim aramda koordinasyon sağlanarak toplantılar gerçekleştirildi.