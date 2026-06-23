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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kalibaf-12-milyar-dolarlik-iran-varliginin-serbest-birakilmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1106707256.html
Kalibaf: 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı
Kalibaf: 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı
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Kalibaf, ABD ile görüşmelerde dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'nda olası krizler için iki taraf arasında bir... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada, ABD ile İsviçre'de dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda nihayet anlaşmaya varıldığını söyledi.Kalibaf'ın açıklamasına göre Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili bir iletişim kanalı kurulmasını da kabul etti.Yaptığı açıklamada Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/iran-tahran-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-ile-ayni-prensipler-dogrultusunda-isbirligine-devam-1106705208.html
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abd, lübnan, i̇ran, i̇sviçre

Kalibaf: 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı

01:48 23.06.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handout
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Kalibaf, ABD ile görüşmelerde dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'nda olası krizler için iki taraf arasında bir iletişim mekanizması kurulması ve petrol ile petrokimya satışlarına yönelik yaptırımların nihai anlaşmaya kadar geçici olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada, ABD ile İsviçre'de dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması konusunda nihayet anlaşmaya varıldığını söyledi.
Kalibaf'ın açıklamasına göre Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili bir iletişim kanalı kurulmasını da kabul etti.
Yaptığı açıklamada Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
İsviçre'deki müzakerelerde, Lübnan'ın egemenliğinin ve topraklarının birliğinin güvence altına alınması konusunda Amerika ile ortak anlayışlar ve mekanizmalara ulaştık. Lübnanlıların evlerine dönmelerini sağlamak ve Siyonist varlığın güçlerinin Lübnan'dan çekilmesini koordine etmek için bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildi. Lübnan'a özgü koordinasyon merkezi, ateşkesi ihlal etme konusundaki herhangi bir anlaşmazlıkların araştırılması üzerinde de çalışıyor

İsviçre'de, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun veya olay konusunda bir iletişim merkezi kurma konusunda anlaştık.

Petrol ve petrokimya satışlarımıza yönelik yaptırımlar, nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar geçici olarak kaldırıldı.

Gerektiğinde mutabakat zaptı maddelerini takip etmek ve varsa farklılıkları çözmek için Vance ile benim aramda koordinasyon sağlanarak toplantılar gerçekleştirildi.
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