https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusyada-guvenlik-guclerine-yonelik-cifte-teror-saldirisi-engellendi-1106709946.html

Rusya’da güvenlik güçlerine yönelik çifte terör saldırısı engellendi

Rusya’da güvenlik güçlerine yönelik çifte terör saldırısı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisleri tarafından planlanan ve Pyatigorsk şehrindeki kolluk kuvvetlerini hedef alan çifte terör... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T08:26+0300

2026-06-23T08:26+0300

2026-06-23T08:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

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pyatigorsk

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya soruşturma komitesi

terör eylemi

saldırı

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FSB, Soruşturma Komitesi ile koordineli bir şekilde yürüttüğü başarılı operasyon neticesinde, Stavropol Krayı’na bağlı Pyatigorsk kentinde kanlı bir provokasyonu boşa çıkardı.Açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Soruşturma Komitesi ile iş birliği içinde, Ukrayna özel servislerinin Rus kolluk kuvvetleri personeline yönelik çifte terör saldırısı düzenleme girişimini engelledi" ifadelerine yer verildi.İlk bomba kolluk kuvvetlerinin binasına götürülürken yakalandıFSB tarafından paylaşılan operasyon detaylarına göre, terörle mücadele birimlerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Pyatigorsk'taki bir kolluk kuvveti binasına yaklaşmakta olan 2006 doğumlu bir Rus vatandaşı kadın, şüpheli hareketleri üzerine durdurularak gözaltına alındı.Zanlının sırt çantasında yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram TNT eşdeğerinde, parça tesirli el yapımı bir patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bomba uzmanları tarafından hızla güvenli bir bölgeye taşınan patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi. Olayda güvenlik güçlerinden veya sivil halktan yaralanan olmadığı bildirildi.İkinci bomba tuzağı da boşa çıkarıldıİlk girişimin engellenmesinin ardından bölgede derhal en üst düzey güvenlik önlemleri alındı ve olası suç ortaklarının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.FSB, ilk saldırı noktasının yakınlarında 1979 doğumlu bir başka kadın şüphelinin daha tespit edilerek kıskıvrak yakalandığını duyurdu. Açıklamada, bu kişinin Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimat doğrultusunda, "ilk patlamanın ardından olay yerine gelecek olan inceleme ve soruşturma ekiplerini hedef alacak şekilde" benzer bir patlayıcı düzeneği olay yerine ulaştırmayı planladığı belirtildi. İkinci canlı bomba teşebbüsündeki düzenek de FSB bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.Soruşturma başlatıldıStavropol Krayı Soruşturma Komitesi, yakalanan şahıslar hakkında "terör eylemine teşebbüs", "yasadışı mühimmat taşımak" ve "yasadışı patlayıcı üretimi" suçlarından ceza davaları açtı.FSB, operasyonun ardından yaptığı sert ve kararlı açıklamada Kiev rejiminin kirli yöntemlerine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disisleri-almanyanin-koklu-politika-degisikligi-avrupa-guvenligi-ve-komsular-icin-risk-1106707011.html

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pyatigorsk

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rusya, stavropol, pyatigorsk, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, terör eylemi, saldırı