Titanik faciasından kalan nadir parça satışta: 114 yıllık can yeleği ilk kez açık artırmaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Titanik faciasından sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, tarihte ilk kez açık artırmaya sunuluyor. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T09:58+0300

1912’de yaşanan Titanik faciasından sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, bu hafta sonu İngiltere’de açık artırmaya çıkıyor. Uzmanlara göre bu parça, “nesilde bir kez karşılaşılabilecek” kadar nadir bir koleksiyon ürünü.Açık artırmayı düzenleyen müzayede evi Henry Aldridge & Son, söz konusu yeleğin Titanik’ten sağ kurtulan birine ait olup satışa sunulan ilk örnek olduğunu belirtti. Parçanın 250 bin ile 350 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL – 21 milyon TL) arasında alıcı bulması bekleniyor.Can yeleği, geminin birinci sınıf yolcularından Laura Mabel Francatelli tarafından kullanılmıştı. Francatelli, ünlü moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon’ın sekreteri olarak seyahat ediyordu ve eşi Cosmo Duff Gordon ile birlikte filikaya binerek hayatta kalmayı başaran isimler arasında yer aldı.Facianın simge parçalarından biri10 Nisan 1912’de yola çıkan RMS Titanik, dönemin “batmaz” olarak tanımlanan en büyük yolcu gemisiydi. Ancak 14 Nisan gecesi bir buzdağına çarpmasının ardından üç saatten kısa sürede battı. Gemide bulunan yaklaşık 2 bin 220 kişiden yalnızca 700’ü hayatta kalabildi.Açık artırmaya sunulan bej renkli can yeleğinin üzerinde, Francatelli’nin yanı sıra aynı filikada kurtulan diğer yolcuların imzaları da bulunuyor. Yelek, içi mantarla doldurulmuş 12 cep, omuz destekleri ve yan kayışlardan oluşuyor.Bu nadir parça daha önce Titanik Belfast ve ABD’deki Titanik Müzesi gibi önemli müzelerde sergilenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/picassonun-milyon-dolarlik-tablosu-ucuza-gitti-kazanan-cekilisle-belirlendi-1105023573.html

