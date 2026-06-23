https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/sorusturmada-yeni-gelisme-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-karaalin-kacirmasiyla-ilgili-5-kisi-1106717016.html

Soruşturmada yeni gelişme: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırmasıyla ilgili 5 kişi daha yakalandı

Soruşturmada yeni gelişme: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırmasıyla ilgili 5 kişi daha yakalandı

Sputnik Türkiye

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T13:00+0300

2026-06-23T13:00+0300

2026-06-23T13:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

anadolu adalet sarayı

erhan karaal

adam kaçırma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kaçırma olayına katıldıkları iddia edilen 5 kişi daha gözaltına alındı. Kameralardan takip edilerek yakalandılar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanması için Sakarya'daki kiralık bir bungalova operasyon düzenlendi. İncelemelerde, zanlıların söz konusu adresten 8 saat önce ayrıldığı belirlendi.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.Şüphelilerin Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya kaçtığını belirleyen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerden 2'si ormana kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu ormana kaçan şüpheliler dahil 5 zanlı gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Hakimlik, zanlılardan 6'sının tutuklanmasına, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kacirilan-ibb-yoneticisi-erhan-karaalin-ifadesi-ortaya-cikti-tirnaklarimi-cekip-sopa-ve-demirlerle-1106703430.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, erhan karaal, adam kaçırma