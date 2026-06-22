https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kacirilan-ibb-yoneticisi-erhan-karaalin-ifadesi-ortaya-cikti-tirnaklarimi-cekip-sopa-ve-demirlerle-1106703430.html

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle dövdüler'

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle dövdüler'

Sputnik Türkiye

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle adliyeye... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T20:33+0300

2026-06-22T20:33+0300

2026-06-22T20:34+0300

erhan karaal

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

anadolu adalet sarayı

i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturma kapsamında, Karaal’ın kurtarıldıktan sonra hastanede polise verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.Erhan Karaal, ifadesinde olay günü evinin önünde önünün kesildiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:Karaal, bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı yanaştırarak kendisini o araca taşıdıklarını ve bu şekilde birçok araç değiştirttiklerini belirterek, "Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı" dedi.'300 kilogram altın istediler'Kendisini sarnıç gibi bir yere götürerek cüzdanını, telefonunu ve gözlüğünü gasp ettiklerini aktaran Karaal, maruz kaldığı ağır işkenceyi şu sözlerle ifade etti:'Birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim'İşkencenin boyutunun ilerleyen saatlerde daha da arttığını belirten Karaal, ifadesini şu şekilde tamamladı:Ne olmuştu?Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirilmisti-12-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1106688459.html

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erhan karaal, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı