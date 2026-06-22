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Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle dövdüler'
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle dövdüler'
Sputnik Türkiye
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle adliyeye... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T20:33+0300
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erhan karaal
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
anadolu adalet sarayı
i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturma kapsamında, Karaal’ın kurtarıldıktan sonra hastanede polise verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.Erhan Karaal, ifadesinde olay günü evinin önünde önünün kesildiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:Karaal, bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı yanaştırarak kendisini o araca taşıdıklarını ve bu şekilde birçok araç değiştirttiklerini belirterek, "Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı" dedi.'300 kilogram altın istediler'Kendisini sarnıç gibi bir yere götürerek cüzdanını, telefonunu ve gözlüğünü gasp ettiklerini aktaran Karaal, maruz kaldığı ağır işkenceyi şu sözlerle ifade etti:'Birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim'İşkencenin boyutunun ilerleyen saatlerde daha da arttığını belirten Karaal, ifadesini şu şekilde tamamladı:Ne olmuştu?Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirilmisti-12-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1106688459.html
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erhan karaal, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
erhan karaal, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, i̇bb kültür aş genel müdür yardımcısı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle dövdüler'
20:33 22.06.2026 (güncellendi: 20:34 22.06.2026)
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. İfadesinde sarnıç ve lağım benzeri yerlerde tırnaklarının çekildiğini, sopalarla dövüldüğünü anlatan Karaal kendisini kaçıranlardan birkaçını teşhis edebileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturma kapsamında, Karaal’ın kurtarıldıktan sonra hastanede polise verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.
Erhan Karaal, ifadesinde olay günü evinin önünde önünün kesildiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:
"Arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan Emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp, beni o araca taşıdılar. Beni bir süre bu araçta gezdirdiler."
Karaal, bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı yanaştırarak kendisini o araca taşıdıklarını ve bu şekilde birçok araç değiştirttiklerini belirterek, "Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı" dedi.
'300 kilogram altın istediler'
Kendisini sarnıç gibi bir yere götürerek cüzdanını, telefonunu ve gözlüğünü gasp ettiklerini aktaran Karaal, maruz kaldığı ağır işkenceyi şu sözlerle ifade etti:
Orada 7-8 kişi vardı. Sopalarla dövülerek benden 300 kilogram altın talep edildi. Öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde ise işkence edildi. Çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon liram olduğunu söyleyip vermeyi teklif ettim. 'O para mı, biz sana 2 milyon verelim' diyerek dövmeye devam ettiler. Kendi aralarında 'Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın' dediler ancak sonradan bilgisayar getirmediler.
'Birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim'
İşkencenin boyutunun ilerleyen saatlerde daha da arttığını belirten Karaal, ifadesini şu şekilde tamamladı:
Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip, sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Olayda yaklaşık 10 kişilik bir ekip vardı. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim. Beni alıkoyan şahısların ne sebeple böyle bir işe kalkıştıklarını bilmiyorum.
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.