https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/chpde-iki-il-baskani-daha-gorevden-alindi--1106722149.html

CHP'de iki il başkanı daha görevden alındı: Olağan Kurultay süreci eylül ayında başlayacak

CHP'de iki il başkanı daha görevden alındı: Olağan Kurultay süreci eylül ayında başlayacak

Sputnik Türkiye

CHP'de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındığı açıklandı. Olağan Kurultay sürecinin ise eylül ayında başlayacağı duyuruldu. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T15:42+0300

2026-06-23T15:42+0300

2026-06-23T16:38+0300

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CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atanCHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Öte yandan partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Haziran'da ihraç gündemiyle toplanacağı bildirildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “CHP’de Olağan Kurultay süreci eylül ayında başlayacak.” dedi.Doğru bulmuyoruz Toplantı sonrasında CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamalarda bulundu. Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; Toplantıda ülke ve parti özelinde konuşuldu. Parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde aldığımız kararlar var. Bir defa CHP belediye başkanlarının istifası bir konu. Son yerel seçimlerden beri 22 istifa var. 3’ü hâlâ bağımsız, 19’u AK Parti’ye katıldı. Bunu doğru bulmuyoruz. CHP’den ayrılıp bağımsız olanların bir kenara, ancak siyasal olarak karşımızda olan bir partinin safına katılmasını doğru bulmuyoruz; ancak özeleştiri de yapılması gerektiğini görüyoruz.Kurultay süreci eylülde başlayacakBunun dışında kurultay süreçleriyle ilgili geçtiğimiz hafta imzalar getirilmişti. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Bir kongre sürecinin başlatılmasını düşünmüştük, bununla ilgili hem MYK’da hem de PM’de karar vermiştik.6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon olağan kurultay için oluşturulmuştu. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler. Eylül ayında bu süreç başlayacak. Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgiliydi. Ayrıca disiplin de söz konusuydu. Diğeri de Antalya’daydı; orada sadece fesih gerçekleşti."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/chp-grup-toplantisinda-ozgur-ozel-kemal-kilicdarogluna-seslendi-bu-ayiptan--derhal-kurtulmak-1106720239.html

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