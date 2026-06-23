https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ryabkov-rusya-abd-iran-anlasmasina-katki-saglamaya-hazir-1106730272.html

Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır

Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile İran arasında imzalanan çerçeve protokolün henüz nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T21:38+0300

2026-06-23T21:38+0300

2026-06-23T21:38+0300

dünya

sergey ryabkov

rusya dışişleri bakanlığı

i̇ran

abd

anlaşma

mutabakat zaptı

rusya

i̇sviçre

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_ad74363cb1f181cf0e771890151b11a3.png

Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası "Primakov Okumaları" Bilimsel-Uzmanlar Forumu'nun kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ile Tahran arasında varılan son mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD ve İran liderlerinin elektronik olarak imzaladığı belgenin tam anlamıyla bir "anlaşma" olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:‘İsviçre'deki adımlar organizasyonel düzeyde’Rusya’nın sürece yönelik tutumuna da değinen Ryabkov, Tahran'ın Washington ile somut ve içerikli bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, “Daha önce olduğu gibi, imkanlarımız ölçüsünde bu sürece katkı sağlamaya ve gerekirse ilave destek sunmaya hazırız” dedi.Rus diplomat, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğine dair mekanizmaların şekillenmeye başladığını belirterek, şunları ifade etti.İran ile ABD, 18 Haziran gecesi uzaktan imzaladıkları mutabakatla 28 Şubat’ta başlayan askeri çatışmanın sonlandırılmasını öngören bir çerçeve belirlemişti. İlgili metin, ABD’nin deniz ablukasını ne zaman kaldıracağına ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ne zaman tam olarak yeniden açacağına ilişkin takvimi de kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trumptan-iran-aciklamasi-hurmuz-bogazi-ablukasi-iptal-fonlar-abd-kontrolunde-olacak-1106725429.html

i̇ran

abd

rusya

i̇sviçre

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, anlaşma, mutabakat zaptı, rusya, i̇sviçre, hürmüz boğazı