Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ryabkov-rusya-abd-iran-anlasmasina-katki-saglamaya-hazir-1106730272.html
Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır
Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile İran arasında imzalanan çerçeve protokolün henüz nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:38+0300
2026-06-23T21:38+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
i̇ran
abd
anlaşma
mutabakat zaptı
rusya
i̇sviçre
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_ad74363cb1f181cf0e771890151b11a3.png
Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası "Primakov Okumaları" Bilimsel-Uzmanlar Forumu'nun kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ile Tahran arasında varılan son mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD ve İran liderlerinin elektronik olarak imzaladığı belgenin tam anlamıyla bir "anlaşma" olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:‘İsviçre'deki adımlar organizasyonel düzeyde’Rusya’nın sürece yönelik tutumuna da değinen Ryabkov, Tahran'ın Washington ile somut ve içerikli bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, “Daha önce olduğu gibi, imkanlarımız ölçüsünde bu sürece katkı sağlamaya ve gerekirse ilave destek sunmaya hazırız” dedi.Rus diplomat, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğine dair mekanizmaların şekillenmeye başladığını belirterek, şunları ifade etti.İran ile ABD, 18 Haziran gecesi uzaktan imzaladıkları mutabakatla 28 Şubat’ta başlayan askeri çatışmanın sonlandırılmasını öngören bir çerçeve belirlemişti. İlgili metin, ABD’nin deniz ablukasını ne zaman kaldıracağına ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ne zaman tam olarak yeniden açacağına ilişkin takvimi de kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trumptan-iran-aciklamasi-hurmuz-bogazi-ablukasi-iptal-fonlar-abd-kontrolunde-olacak-1106725429.html
i̇ran
abd
rusya
i̇sviçre
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_97:0:1090:745_1920x0_80_0_0_92f97be3eba7eb87f2e93b27c9f8f6dd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, anlaşma, mutabakat zaptı, rusya, i̇sviçre, hürmüz boğazı
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, anlaşma, mutabakat zaptı, rusya, i̇sviçre, hürmüz boğazı

Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır

21:38 23.06.2026
© Sputnik / POOLSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile İran arasında imzalanan çerçeve protokolün henüz nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, Moskova’nın iki ülke arasında kapsamlı bir mutabakat sağlanması için imkanları ölçüsünde sürece destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası "Primakov Okumaları" Bilimsel-Uzmanlar Forumu'nun kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ile Tahran arasında varılan son mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İran liderlerinin elektronik olarak imzaladığı belgenin tam anlamıyla bir "anlaşma" olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu çerçeve protokol, doğrudan bir anlaşma değil, gelecekteki mutabakatların zeminini oluşturan bir metin niteliğinde. Esas anlaşma maddeleri henüz hazırlanmadı, bunların üzerinde daha detaylı çalışılması gerekiyor.

‘İsviçre'deki adımlar organizasyonel düzeyde’

Rusya’nın sürece yönelik tutumuna da değinen Ryabkov, Tahran'ın Washington ile somut ve içerikli bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, “Daha önce olduğu gibi, imkanlarımız ölçüsünde bu sürece katkı sağlamaya ve gerekirse ilave destek sunmaya hazırız” dedi.
Rus diplomat, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğine dair mekanizmaların şekillenmeye başladığını belirterek, şunları ifade etti.
Bir gözlem komitesi, çalışma grupları ve Lübnan dosyasına ilişkin ayrı bir birim oluşturuldu. Ancak bunlar şimdilik daha çok organizasyonel adımlar. İşin asıl içerik kısmı ileriki aşamalara bırakılmış durumda. Bu nedenle, mevcut düzenlemenin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (nükleer anlaşma) daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu ancak içerik netleştiğinde söyleyebiliriz.
İran ile ABD, 18 Haziran gecesi uzaktan imzaladıkları mutabakatla 28 Şubat’ta başlayan askeri çatışmanın sonlandırılmasını öngören bir çerçeve belirlemişti. İlgili metin, ABD’nin deniz ablukasını ne zaman kaldıracağına ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ne zaman tam olarak yeniden açacağına ilişkin takvimi de kapsıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
DÜNYA
Trump'tan İran açıklaması: Hürmüz Boğazı ablukası i̇ptal, fonlar ABD kontrolünde olacak
17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала