https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ryabkov-rusya-abd-iran-anlasmasina-katki-saglamaya-hazir-1106730272.html
Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır
Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile İran arasında imzalanan çerçeve protokolün henüz nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:38+0300
2026-06-23T21:38+0300
2026-06-23T21:38+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
i̇ran
abd
anlaşma
mutabakat zaptı
rusya
i̇sviçre
hürmüz boğazı
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Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası "Primakov Okumaları" Bilimsel-Uzmanlar Forumu'nun kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ile Tahran arasında varılan son mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD ve İran liderlerinin elektronik olarak imzaladığı belgenin tam anlamıyla bir "anlaşma" olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:‘İsviçre'deki adımlar organizasyonel düzeyde’Rusya’nın sürece yönelik tutumuna da değinen Ryabkov, Tahran'ın Washington ile somut ve içerikli bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, “Daha önce olduğu gibi, imkanlarımız ölçüsünde bu sürece katkı sağlamaya ve gerekirse ilave destek sunmaya hazırız” dedi.Rus diplomat, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğine dair mekanizmaların şekillenmeye başladığını belirterek, şunları ifade etti.İran ile ABD, 18 Haziran gecesi uzaktan imzaladıkları mutabakatla 28 Şubat’ta başlayan askeri çatışmanın sonlandırılmasını öngören bir çerçeve belirlemişti. İlgili metin, ABD’nin deniz ablukasını ne zaman kaldıracağına ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ne zaman tam olarak yeniden açacağına ilişkin takvimi de kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trumptan-iran-aciklamasi-hurmuz-bogazi-ablukasi-iptal-fonlar-abd-kontrolunde-olacak-1106725429.html
i̇ran
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, anlaşma, mutabakat zaptı, rusya, i̇sviçre, hürmüz boğazı
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, anlaşma, mutabakat zaptı, rusya, i̇sviçre, hürmüz boğazı
Ryabkov: Rusya, ABD-İran anlaşmasına katkı sağlamaya hazır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile İran arasında imzalanan çerçeve protokolün henüz nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, Moskova’nın iki ülke arasında kapsamlı bir mutabakat sağlanması için imkanları ölçüsünde sürece destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
Moskova’da düzenlenen 12. Uluslararası "Primakov Okumaları" Bilimsel-Uzmanlar Forumu'nun kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington ile Tahran arasında varılan son mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İran liderlerinin elektronik olarak imzaladığı belgenin tam anlamıyla bir "anlaşma" olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Ryabkov, şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu çerçeve protokol, doğrudan bir anlaşma değil, gelecekteki mutabakatların zeminini oluşturan bir metin niteliğinde. Esas anlaşma maddeleri henüz hazırlanmadı, bunların üzerinde daha detaylı çalışılması gerekiyor.
‘İsviçre'deki adımlar organizasyonel düzeyde’
Rusya’nın sürece yönelik tutumuna da değinen Ryabkov, Tahran'ın Washington ile somut ve içerikli bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, “Daha önce olduğu gibi, imkanlarımız ölçüsünde bu sürece katkı sağlamaya ve gerekirse ilave destek sunmaya hazırız” dedi.
Rus diplomat, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğine dair mekanizmaların şekillenmeye başladığını belirterek, şunları ifade etti.
Bir gözlem komitesi, çalışma grupları ve Lübnan dosyasına ilişkin ayrı bir birim oluşturuldu. Ancak bunlar şimdilik daha çok organizasyonel adımlar. İşin asıl içerik kısmı ileriki aşamalara bırakılmış durumda. Bu nedenle, mevcut düzenlemenin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (nükleer anlaşma) daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu ancak içerik netleştiğinde söyleyebiliriz.
İran ile ABD, 18 Haziran gecesi uzaktan imzaladıkları mutabakatla 28 Şubat’ta başlayan askeri çatışmanın sonlandırılmasını öngören bir çerçeve belirlemişti. İlgili metin, ABD’nin deniz ablukasını ne zaman kaldıracağına ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ne zaman tam olarak yeniden açacağına ilişkin takvimi de kapsıyor.