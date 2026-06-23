https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusyadan-kiev-pecersk-lavra-suclamalarina-ret-yeni-bir-propaganda-eylemi-1106706731.html

Rusya'dan Kiev-Peçersk Lavra suçlamalarına ret: Yeni bir propaganda eylemi

Rusya'dan Kiev-Peçersk Lavra suçlamalarına ret: Yeni bir propaganda eylemi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, Ukrayna'nın Kiev-Peçersk Lavra'ya yönelik saldırının arkasında Rusya'nın olduğu... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T00:20+0300

2026-06-23T00:20+0300

2026-06-23T00:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

ukrayna

kiev

minsk

rus silahlı kuvvetleri

kiev pechersk lavra

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, Kiev-Peçersk Lavra'ya düzenlenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bu suçlamaları "propaganda gösterisi" olarak nitelendirdi. Yevstigneyeva ayrıca, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alarak Minsk'i çatışmanın içine çekmeye çalıştığını belirtti.BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda söz alan Rus diplomat Anna Yevstigneyeva, Ukrayna'nın tarihi ve dini öneme sahip Kiev-Peçersk Lavra'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla ilgili Moskova'yı hedef alan iddialarına yanıt verdi.Kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kati surette reddettiklerini vurgulayan Yevstigneyeva, Kiev rejiminin bu saldırıda Rus "Geran" tipi İHA'ların kullanıldığına dair sunduğu sözde kanıtları "yeni bir propaganda eylemi" olarak değerlendirdi.‘Stratejik inisiyatif Rus ordusunda’Cephe hattındaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rus diplomat, Batı'nın silah sevkiyatlarının, yaptırımların veya artan uluslararası baskıların sahada hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı. Yevstigneyeva, "Özel askeri operasyon, belirlenen hedeflerine kararlılıkla ulaşıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm temas hattı boyunca stratejik inisiyatifi elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.‘Belaruslu çocukları taşıyan otobüse saldırının amacı Minsk'i çatışmaya çekmek’Yevstigneyeva, Ukrayna güçlerinin Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya da dikkat çekti. Sivilleri hedef alan bu eylemi "Kiev rejiminin ahlaki çöküşünün bir başka göstergesi" olarak niteleyen Yevstigneyeva, "Görünüşe bakılırsa bu suç, Minsk'i kışkırtma ve Belarus'u çatışmanın içine çekme amacı taşıyor" diye konuştu.

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, ukrayna, kiev, minsk, rus silahlı kuvvetleri, kiev pechersk lavra , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat