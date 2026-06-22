https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/voroneje-fuze-saldirisi-5-sivil-hayatini-kaybetti-1106704341.html

Voronej’e füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

Voronej’e füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Voronej kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından onlarca kişinin yaralandığı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T21:01+0300

2026-06-22T21:01+0300

2026-06-22T21:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr gusev

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voronej

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ukrayna ordusu

füze saldırısı

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Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna güçlerinin kente düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yapan Gusev, "Bugün son derece ağır kayıplar verdik. Kente yönelik füze saldırısı sonucunda beş kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Saldırının ardından onlarca Voronej sakininin tıbbi yardım talebiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedildi.Yetkililerin paylaştığı hasar tespit bilgilerine göre, füze saldırısının etkisiyle kentteki onlarca apartmanın dış cephe ve camlarında hasar meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/dhcde-sivil-otobuse-iha-saldirisi-13-yarali-1106703082.html

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aleksandr gusev, rusya, voronej, ukrayna, ukrayna ordusu, füze saldırısı