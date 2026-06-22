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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/voroneje-fuze-saldirisi-5-sivil-hayatini-kaybetti-1106704341.html
Voronej’e füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
Voronej’e füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Voronej kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından onlarca kişinin yaralandığı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T21:01+0300
2026-06-22T21:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr gusev
rusya
voronej
ukrayna
ukrayna ordusu
füze saldırısı
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Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna güçlerinin kente düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yapan Gusev, "Bugün son derece ağır kayıplar verdik. Kente yönelik füze saldırısı sonucunda beş kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Saldırının ardından onlarca Voronej sakininin tıbbi yardım talebiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedildi.Yetkililerin paylaştığı hasar tespit bilgilerine göre, füze saldırısının etkisiyle kentteki onlarca apartmanın dış cephe ve camlarında hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/dhcde-sivil-otobuse-iha-saldirisi-13-yarali-1106703082.html
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aleksandr gusev, rusya, voronej, ukrayna, ukrayna ordusu, füze saldırısı
aleksandr gusev, rusya, voronej, ukrayna, ukrayna ordusu, füze saldırısı

Voronej’e füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

21:01 22.06.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya'nın Voronej kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından onlarca kişinin yaralandığı, kentteki çok sayıda binada ise hasar meydana geldiği bildirildi.
Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna güçlerinin kente düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yapan Gusev, "Bugün son derece ağır kayıplar verdik. Kente yönelik füze saldırısı sonucunda beş kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Saldırının ardından onlarca Voronej sakininin tıbbi yardım talebiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedildi.
Yetkililerin paylaştığı hasar tespit bilgilerine göre, füze saldırısının etkisiyle kentteki onlarca apartmanın dış cephe ve camlarında hasar meydana geldi.
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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