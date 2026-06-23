https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disisleri-almanyanin-koklu-politika-degisikligi-avrupa-guvenligi-ve-komsular-icin-risk-1106707011.html

Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor

Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Almanya’nın güvenlik ve savunma politikalarındaki köklü değişimin yalnızca Avrupa'nın genel güvenliği için... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T01:18+0300

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aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

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savunma

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Rus basınına konuşan Aleksandr Gruşko, Almanya’nın askeri ve güvenlik çizgisinde yaşanan "radikal değişimi" ve Berlin'in politikalarında dillendirilen "tarihi eşik" söylemlerini değerlendirdi.Almanya'nın geçmişe dair sorumluluklarını geride bıraktığı izlenimi veren yeni söylemlerinin endişe verici olduğuna dikkat çeken Gruşko, şu ifadeleri kullandı:2039'a kadar "en güçlü ordu" hedefiAlmanya, nisan ayında tarihinde ilk kez resmi bir askeri strateji belgesini kabul etmişti. Belgedeki temel hedeflerden biri "2039 yılına kadar Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmak" olarak belirlenirken, Rusya ise Almanya için "başlıca tehdit" olarak tanımlanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in bu yeni askeri konseptini "Avrupa’nın Rusya’ya karşı benimsediği çatışmacı yaklaşımın bir özeti" olarak nitelendirmiş ve bu belgenin gerilimi artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/almanya-rusyaya-karsi-konuslandirilacak-gonullu-bulmakta-zorlaniyor-zorunlu-tedbirlere-1106660066.html

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aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, almanya, berlin, avrupa, güvenlik, savunma