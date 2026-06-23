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Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor
Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Almanya’nın güvenlik ve savunma politikalarındaki köklü değişimin yalnızca Avrupa'nın genel güvenliği için... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rus basınına konuşan Aleksandr Gruşko, Almanya’nın askeri ve güvenlik çizgisinde yaşanan "radikal değişimi" ve Berlin'in politikalarında dillendirilen "tarihi eşik" söylemlerini değerlendirdi.Almanya'nın geçmişe dair sorumluluklarını geride bıraktığı izlenimi veren yeni söylemlerinin endişe verici olduğuna dikkat çeken Gruşko, şu ifadeleri kullandı:2039'a kadar "en güçlü ordu" hedefiAlmanya, nisan ayında tarihinde ilk kez resmi bir askeri strateji belgesini kabul etmişti. Belgedeki temel hedeflerden biri "2039 yılına kadar Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmak" olarak belirlenirken, Rusya ise Almanya için "başlıca tehdit" olarak tanımlanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in bu yeni askeri konseptini "Avrupa’nın Rusya’ya karşı benimsediği çatışmacı yaklaşımın bir özeti" olarak nitelendirmiş ve bu belgenin gerilimi artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/almanya-rusyaya-karsi-konuslandirilacak-gonullu-bulmakta-zorlaniyor-zorunlu-tedbirlere-1106660066.html
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aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, almanya, berlin, avrupa, güvenlik, savunma
aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, almanya, berlin, avrupa, güvenlik, savunma
Rusya Dışişleri: Almanya’nın köklü politika değişikliği, Avrupa güvenliği ve komşular için risk taşıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Almanya’nın güvenlik ve savunma politikalarındaki köklü değişimin yalnızca Avrupa'nın genel güvenliği için değil, sessiz kalan komşu ülkeleri için de ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Rus basınına konuşan Aleksandr Gruşko, Almanya’nın askeri ve güvenlik çizgisinde yaşanan "radikal değişimi" ve Berlin'in politikalarında dillendirilen "tarihi eşik" söylemlerini değerlendirdi.
Almanya'nın geçmişe dair sorumluluklarını geride bıraktığı izlenimi veren yeni söylemlerinin endişe verici olduğuna dikkat çeken Gruşko, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda tüm yaklaşımlar köklü bir biçimde gözden geçiriliyor. Adeta 'Artık kimseye bir şey borçlu değiliz, yeni bir dönem başladı, Almanya her şeyin bedelini ödedi' anlayışı hakim. Bu yaklaşım, yalnızca genel Avrupa güvenliği için değil, şu aşamada sessiz kalan Almanya’nın komşuları için de son derece ciddi sonuçlara gebe.
2039'a kadar "en güçlü ordu" hedefi
Almanya, nisan ayında tarihinde ilk kez resmi bir askeri strateji belgesini kabul etmişti. Belgedeki temel hedeflerden biri "2039 yılına kadar Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmak" olarak belirlenirken, Rusya ise Almanya için "başlıca tehdit" olarak tanımlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in bu yeni askeri konseptini "Avrupa’nın Rusya’ya karşı benimsediği çatışmacı yaklaşımın bir özeti" olarak nitelendirmiş ve bu belgenin gerilimi artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmişti.