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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-sorusturma-komitesi-bryanskta-cocuk-dolu-otobuse-saldiran-ukraynali-askerleri-belirledi-1106714449.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk'ta çocuk dolu otobüse saldıran Ukraynalı askerleri belirledi
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk'ta çocuk dolu otobüse saldıran Ukraynalı askerleri belirledi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırıda Ukrayna'nın İHA komutanı ve Ana İstihbarat Dairesi başkanının parmağı... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T11:17+0300
2026-06-23T11:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
rusya soruşturma komitesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
svetlana petrenko
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen saldırının faillerine ilişkin açıklama yaptı.Petrenko, "Soruşturma sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA Komutanı Robert Brovdi ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Oleg İvaşenko'nun saldırıdaki rolleri tespit edildi. Bu kişiler, hedef belirleme sürecini yönetti ve Rusya topraklarındaki sivil araçlara saldırı yapılması yönünde yasa dışı emir verdi" ifadelerini kullandı.Petrenko, 'Himer' İHA birliğinden Dmitriy Tkaçenko, 'Şkval' acil müdahale birliğinden İgor Jukov ile Deniz Özel Harekat Merkezi'nden Vladislav Naum adlı askerlerin saldırının failleri olduğunu vurguladı.Bryansk yakınlarındaki otobüs saldırısına karıştığı belirlenen Ukraynalı askeri personel hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve terör saldırısı suçlamasıyla dava açıldığını bildiren Petrenko, Rus soruşturmacıların saldırıya karışan diğer suç ortaklarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi.Geçen hafta Ukrayna ordusu, tatil için Rusya'nın Gelencik şehrine giden Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile saldırmıştı. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetmiş, 6'sı çocuk 8 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusyada-guvenlik-guclerine-yonelik-cifte-teror-saldirisi-engellendi-1106709946.html
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bryansk, rusya, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, svetlana petrenko
bryansk, rusya, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, svetlana petrenko

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk'ta çocuk dolu otobüse saldıran Ukraynalı askerleri belirledi

11:17 23.06.2026
© Егор Ковальчук/MAXBryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs
Bryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Егор Ковальчук/MAX
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Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırıda Ukrayna'nın İHA komutanı ve Ana İstihbarat Dairesi başkanının parmağı olduğu tespit edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen saldırının faillerine ilişkin açıklama yaptı.

Petrenko, "Soruşturma sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA Komutanı Robert Brovdi ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Oleg İvaşenko'nun saldırıdaki rolleri tespit edildi. Bu kişiler, hedef belirleme sürecini yönetti ve Rusya topraklarındaki sivil araçlara saldırı yapılması yönünde yasa dışı emir verdi" ifadelerini kullandı.

Petrenko, 'Himer' İHA birliğinden Dmitriy Tkaçenko, 'Şkval' acil müdahale birliğinden İgor Jukov ile Deniz Özel Harekat Merkezi'nden Vladislav Naum adlı askerlerin saldırının failleri olduğunu vurguladı.

Bryansk yakınlarındaki otobüs saldırısına karıştığı belirlenen Ukraynalı askeri personel hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve terör saldırısı suçlamasıyla dava açıldığını bildiren Petrenko, Rus soruşturmacıların saldırıya karışan diğer suç ortaklarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi.

Geçen hafta Ukrayna ordusu, tatil için Rusya'nın Gelencik şehrine giden Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile saldırmıştı. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetmiş, 6'sı çocuk 8 kişi yaralanmıştı.
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