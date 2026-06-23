Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk'ta çocuk dolu otobüse saldıran Ukraynalı askerleri belirledi

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen saldırının faillerine ilişkin açıklama yaptı.



Petrenko, "Soruşturma sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA Komutanı Robert Brovdi ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Oleg İvaşenko'nun saldırıdaki rolleri tespit edildi. Bu kişiler, hedef belirleme sürecini yönetti ve Rusya topraklarındaki sivil araçlara saldırı yapılması yönünde yasa dışı emir verdi" ifadelerini kullandı.



Petrenko, 'Himer' İHA birliğinden Dmitriy Tkaçenko, 'Şkval' acil müdahale birliğinden İgor Jukov ile Deniz Özel Harekat Merkezi'nden Vladislav Naum adlı askerlerin saldırının failleri olduğunu vurguladı.



Bryansk yakınlarındaki otobüs saldırısına karıştığı belirlenen Ukraynalı askeri personel hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve terör saldırısı suçlamasıyla dava açıldığını bildiren Petrenko, Rus soruşturmacıların saldırıya karışan diğer suç ortaklarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi.



Geçen hafta Ukrayna ordusu, tatil için Rusya'nın Gelencik şehrine giden Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile saldırmıştı. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetmiş, 6'sı çocuk 8 kişi yaralanmıştı.