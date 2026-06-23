https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kremlinden-batiya-g7-elestirisi-anchorage-ruhunu-unutturmaya-calisiyorlar-1106713740.html
Kremlin'den Batı'ya G7 eleştirisi: ‘Anchorage ruhunu unutturmaya çalışıyorlar”
Kremlin'den Batı'ya G7 eleştirisi: ‘Anchorage ruhunu unutturmaya çalışıyorlar”
Sputnik Türkiye
Avrupalı liderlerin G7 Zirvesi’nde, Alaska’da Rusya ve ABD arasında varılan uzlaşıları sabote etmeye çalıştığını belirten Uşakov, Batı'nın ‘son Ukraynalıya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T10:49+0300
2026-06-23T10:49+0300
2026-06-23T10:51+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
batı
avrupa
abd
donald trump
joe biden
steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824316_0:244:2773:1804_1920x0_80_0_0_d95ad3f5eec0d1cdb206399f6a2751d3.jpg
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Primakov Okumaları’ forumunda yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasının küresel politikalarını ve Ukrayna krizindeki rolünü sert sözlerle eleştirdi.Uşakov, G7 Zirvesi'nde Avrupalı liderlerin, daha önce Moskova ve Washington arasında sağlanan diplomatik ilerlemeleri baltalamak için yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekti.‘Avrupa, savaşı sürdürmek için inisiyatifi devraldı’ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerini kazanmasının ardından Batı kampında rollerin değiştiğini belirten Uşakov, “Bir dönem ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin belirlediği Rusofobi düzeyini, artık Avrupalılar devraldı. Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma hedefiyle oldukça istekli bir şekilde öne atıldılar” dedi.Avrupa'nın G7 Zirvesi'nde kolektif Batı'yı yeniden konsolide etmeye çalıştığını ifade eden Uşakov, şu değerlendirmede bulundu:‘Yaptırımlar kovadan boşanırcasına yağıyor'Batılı ülkelerin küresel rekabeti sürdürmek için askeri, ekonomik ve propagandif her türlü aracı kullanmaktan çekinmediğini vurgulayan Uşakov, Rusya’ya yönelik kısıtlamaların hız kesmediğini belirtti. Uşakov, şunu dedi: ‘Kendi çıkarlarına göre kurallar uyduruyorlar’Kolektif Batı'nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistemi kendi çıkarlarına hizmet eden “kurallara dayalı bir düzen” ile değiştirmek istediğini söyleyen Uşakov, “Batı, ellerinden kayıp giden siyasi, ekonomik ve teknolojik hegemonyayı korumak istiyor. Uluslararası ticaret akışlarını, katma değer zincirlerini ve doğal kaynakları kontrol altında tutabilmek için bu kuralları kendi çıkarlarına göre keyfi olarak yorumluyorlar” dedi.Uşakov, Rusya ve “küresel çoğunluğun” bundan sonraki süreçte çok kutupluluk ile Batı'nın bu dayatmaları arasındaki kutuplaşma ikliminde yaşamak zorunda kalacağını ekledi.Kritik temaslar ve İranUşakov, gazetecilerin soruları üzerine ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile yapılması planlanan görüşmelere de değindi. Bu isimlerle temas kurulması gerektiği konusunda tarafların hemfikir olduğunu belirten Uşakov, ancak görüşme tarihlerinin henüz netleşmediğini bildirdi.Uşakov ayrıca, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakerelerin sonuç vermesini umduklarını ifade ederek, Rusya'nın İran nükleer krizinin çözümüne yönelik sunduğu önerilerin hâlâ masada olduğunu hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-abdli-otomotiv-devleri-silah-uretimine-baslayacak-1106710563.html
rusya
batı
alaska
i̇ran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824316_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_4b32d434db1b90f5ea485f4cb844f90f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, yuriy uşakov, batı, avrupa, abd, donald trump, joe biden, steve witkoff, g7, alaska, i̇ran, ukrayna
rusya, kremlin, yuriy uşakov, batı, avrupa, abd, donald trump, joe biden, steve witkoff, g7, alaska, i̇ran, ukrayna
Kremlin'den Batı'ya G7 eleştirisi: ‘Anchorage ruhunu unutturmaya çalışıyorlar”
10:49 23.06.2026 (güncellendi: 10:51 23.06.2026)
Avrupalı liderlerin G7 Zirvesi’nde, Alaska’da Rusya ve ABD arasında varılan uzlaşıları sabote etmeye çalıştığını belirten Uşakov, Batı'nın ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ politikasını sürdürdüğünü ve küresel hukuku kasıtlı olarak yıktığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Primakov Okumaları’ forumunda yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasının küresel politikalarını ve Ukrayna krizindeki rolünü sert sözlerle eleştirdi.
Uşakov, G7 Zirvesi'nde Avrupalı liderlerin, daha önce Moskova ve Washington arasında sağlanan diplomatik ilerlemeleri baltalamak için yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekti.
‘Avrupa, savaşı sürdürmek için inisiyatifi devraldı’
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerini kazanmasının ardından Batı kampında rollerin değiştiğini belirten Uşakov, “Bir dönem ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin belirlediği Rusofobi düzeyini, artık Avrupalılar devraldı. Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma hedefiyle oldukça istekli bir şekilde öne atıldılar” dedi.
Avrupa'nın G7 Zirvesi'nde kolektif Batı'yı yeniden konsolide etmeye çalıştığını ifade eden Uşakov, şu değerlendirmede bulundu:
“Avrupalılar, Anchorage'da (ABD ile) varılan mutabakatların unutulması ve Batı'nın 'son Ukraynalıya kadar savaş' çizgisinde kalması için ellerinden geleni yaptı. Anchorage ruhunu, Evian'ın tadıyla – ki bu maden suyu tadı değil – bastırmaya çalıştılar.”
‘Yaptırımlar kovadan boşanırcasına yağıyor'
Batılı ülkelerin küresel rekabeti sürdürmek için askeri, ekonomik ve propagandif her türlü aracı kullanmaktan çekinmediğini vurgulayan Uşakov, Rusya’ya yönelik kısıtlamaların hız kesmediğini belirtti. Uşakov, şunu dedi:
“Tek taraflı gayrimeşru yaptırımlar, gümrük vergileri, ihracat kısıtlamaları adeta kovadan boşanırcasına üzerimize yağıyor. Uluslararası hukuk düzenini yıkmak, geleneksel çok taraflı evrensel kurumları zayıflatıp gömmek için bilinçli bir rota izleniyor."
‘Kendi çıkarlarına göre kurallar uyduruyorlar’
Kolektif Batı'nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistemi kendi çıkarlarına hizmet eden “kurallara dayalı bir düzen” ile değiştirmek istediğini söyleyen Uşakov, “Batı, ellerinden kayıp giden siyasi, ekonomik ve teknolojik hegemonyayı korumak istiyor. Uluslararası ticaret akışlarını, katma değer zincirlerini ve doğal kaynakları kontrol altında tutabilmek için bu kuralları kendi çıkarlarına göre keyfi olarak yorumluyorlar” dedi.
Uşakov, Rusya ve “küresel çoğunluğun” bundan sonraki süreçte çok kutupluluk ile Batı'nın bu dayatmaları arasındaki kutuplaşma ikliminde yaşamak zorunda kalacağını ekledi.
Uşakov, gazetecilerin soruları üzerine ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile yapılması planlanan görüşmelere de değindi. Bu isimlerle temas kurulması gerektiği konusunda tarafların hemfikir olduğunu belirten Uşakov, ancak görüşme tarihlerinin henüz netleşmediğini bildirdi.
Uşakov ayrıca, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakerelerin sonuç vermesini umduklarını ifade ederek, Rusya'nın İran nükleer krizinin çözümüne yönelik sunduğu önerilerin hâlâ masada olduğunu hatırlattı.