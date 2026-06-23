https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kremlinden-batiya-g7-elestirisi-anchorage-ruhunu-unutturmaya-calisiyorlar-1106713740.html

Kremlin'den Batı'ya G7 eleştirisi: ‘Anchorage ruhunu unutturmaya çalışıyorlar”

Kremlin'den Batı'ya G7 eleştirisi: ‘Anchorage ruhunu unutturmaya çalışıyorlar”

Sputnik Türkiye

Avrupalı liderlerin G7 Zirvesi’nde, Alaska’da Rusya ve ABD arasında varılan uzlaşıları sabote etmeye çalıştığını belirten Uşakov, Batı'nın ‘son Ukraynalıya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T10:49+0300

2026-06-23T10:49+0300

2026-06-23T10:51+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova'da düzenlenen uluslararası ‘Primakov Okumaları’ forumunda yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasının küresel politikalarını ve Ukrayna krizindeki rolünü sert sözlerle eleştirdi.Uşakov, G7 Zirvesi'nde Avrupalı liderlerin, daha önce Moskova ve Washington arasında sağlanan diplomatik ilerlemeleri baltalamak için yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekti.‘Avrupa, savaşı sürdürmek için inisiyatifi devraldı’ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerini kazanmasının ardından Batı kampında rollerin değiştiğini belirten Uşakov, “Bir dönem ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin belirlediği Rusofobi düzeyini, artık Avrupalılar devraldı. Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma hedefiyle oldukça istekli bir şekilde öne atıldılar” dedi.Avrupa'nın G7 Zirvesi'nde kolektif Batı'yı yeniden konsolide etmeye çalıştığını ifade eden Uşakov, şu değerlendirmede bulundu:‘Yaptırımlar kovadan boşanırcasına yağıyor'Batılı ülkelerin küresel rekabeti sürdürmek için askeri, ekonomik ve propagandif her türlü aracı kullanmaktan çekinmediğini vurgulayan Uşakov, Rusya’ya yönelik kısıtlamaların hız kesmediğini belirtti. Uşakov, şunu dedi: ‘Kendi çıkarlarına göre kurallar uyduruyorlar’Kolektif Batı'nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistemi kendi çıkarlarına hizmet eden “kurallara dayalı bir düzen” ile değiştirmek istediğini söyleyen Uşakov, “Batı, ellerinden kayıp giden siyasi, ekonomik ve teknolojik hegemonyayı korumak istiyor. Uluslararası ticaret akışlarını, katma değer zincirlerini ve doğal kaynakları kontrol altında tutabilmek için bu kuralları kendi çıkarlarına göre keyfi olarak yorumluyorlar” dedi.Uşakov, Rusya ve “küresel çoğunluğun” bundan sonraki süreçte çok kutupluluk ile Batı'nın bu dayatmaları arasındaki kutuplaşma ikliminde yaşamak zorunda kalacağını ekledi.Kritik temaslar ve İranUşakov, gazetecilerin soruları üzerine ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner ile yapılması planlanan görüşmelere de değindi. Bu isimlerle temas kurulması gerektiği konusunda tarafların hemfikir olduğunu belirten Uşakov, ancak görüşme tarihlerinin henüz netleşmediğini bildirdi.Uşakov ayrıca, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakerelerin sonuç vermesini umduklarını ifade ederek, Rusya'nın İran nükleer krizinin çözümüne yönelik sunduğu önerilerin hâlâ masada olduğunu hatırlattı.

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, batı, avrupa, abd, donald trump, joe biden, steve witkoff, g7, alaska, i̇ran, ukrayna