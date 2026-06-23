https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-ukraynanin-rusyadaki-sivil-tesislere-saldirilarini-siklastirmasinin-nedenini-acikladi-1106724503.html
Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı
Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Hükümet üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Putin, Kiev rejiminin Rus sivil tesislerine yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T17:02+0300
2026-06-23T17:02+0300
2026-06-23T17:02+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephedeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kiev rejiminin Rusya'daki sivil tesislere saldırı düzenleme taktiğini benimsediğini belirtti.🗣Rusya Devlet Başkanı'nın hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıdaki açıklamaları:🔴Cephedeki durumu kötüleştikçe, Kiev Rusya'daki sivil tesislere daha fazla saldırıyor🔴Kiev yönetimi birbiri ardına toprak kaybediyor🔴Ukrayna'nın altyapıya yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümetten ek önlemler almasını istiyorum🔴Rusya'ya farklı kanallardan, Kiev'in bu saldırılarla enerji kaynaklarını ve turizm sezonunu etkilemek istediği doğrudan iletiliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-bati-rusyayla-savasa-hazirlandigini-acikca-konusuyor-1106719801.html
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kiev, rusya, ukrayna, vladimir putin, saldırı
kiev, rusya, ukrayna, vladimir putin, saldırı
Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı
Hükümet üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Putin, Kiev rejiminin Rus sivil tesislerine yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna ordusunun durumundaki kötüleşmenin etkili olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephedeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kiev rejiminin Rusya'daki sivil tesislere saldırı düzenleme taktiğini benimsediğini belirtti.
🗣Rusya Devlet Başkanı'nın hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıdaki açıklamaları:
🔴Cephedeki durumu kötüleştikçe, Kiev Rusya'daki sivil tesislere daha fazla saldırıyor
🔴Kiev yönetimi birbiri ardına toprak kaybediyor
🔴Ukrayna'nın altyapıya yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümetten ek önlemler almasını istiyorum
🔴Rusya'ya farklı kanallardan, Kiev'in bu saldırılarla enerji kaynaklarını ve turizm sezonunu etkilemek istediği doğrudan iletiliyor