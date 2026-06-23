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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-ukraynanin-rusyadaki-sivil-tesislere-saldirilarini-siklastirmasinin-nedenini-acikladi-1106724503.html
Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı
Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Hükümet üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Putin, Kiev rejiminin Rus sivil tesislerine yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T17:02+0300
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ukrayna kri̇zi̇
kiev
rusya
ukrayna
vladimir putin
saldırı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephedeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kiev rejiminin Rusya'daki sivil tesislere saldırı düzenleme taktiğini benimsediğini belirtti.🗣Rusya Devlet Başkanı'nın hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıdaki açıklamaları:🔴Cephedeki durumu kötüleştikçe, Kiev Rusya'daki sivil tesislere daha fazla saldırıyor🔴Kiev yönetimi birbiri ardına toprak kaybediyor🔴Ukrayna'nın altyapıya yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümetten ek önlemler almasını istiyorum🔴Rusya'ya farklı kanallardan, Kiev'in bu saldırılarla enerji kaynaklarını ve turizm sezonunu etkilemek istediği doğrudan iletiliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-bati-rusyayla-savasa-hazirlandigini-acikca-konusuyor-1106719801.html
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kiev, rusya, ukrayna, vladimir putin, saldırı
kiev, rusya, ukrayna, vladimir putin, saldırı

Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere saldırılarını sıklaştırmasının nedenini açıkladı

17:02 23.06.2026
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / POOL
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Hükümet üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Putin, Kiev rejiminin Rus sivil tesislerine yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna ordusunun durumundaki kötüleşmenin etkili olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephedeki durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kiev rejiminin Rusya'daki sivil tesislere saldırı düzenleme taktiğini benimsediğini belirtti.

🗣Rusya Devlet Başkanı'nın hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıdaki açıklamaları:

🔴Cephedeki durumu kötüleştikçe, Kiev Rusya'daki sivil tesislere daha fazla saldırıyor

🔴Kiev yönetimi birbiri ardına toprak kaybediyor

🔴Ukrayna'nın altyapıya yönelik saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümetten ek önlemler almasını istiyorum

🔴Rusya'ya farklı kanallardan, Kiev'in bu saldırılarla enerji kaynaklarını ve turizm sezonunu etkilemek istediği doğrudan iletiliyor
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