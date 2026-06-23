Pezeşkiyan: ABD ile görüşmeler, yükümlülüklere bağlı kalınırsa sonuç verebilir

Bugün başlayan bu gezi, Pakistan hükümetinin desteğini takdir etmenin yanı sıra, mutabakat zaptının tüm maddelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve İran halkının hak ve özgürlükleri çerçevesinde uygulanmasını ve imzalananların tam olarak işler hale gelmesini gerektiren bir yolu izlemeyi amaçlamaktadır.

Bu mutabakat zaptının uygulanmasıyla bölgedeki birçok sorun azalabilir. İsrail'in, İslam ülkelerine karşı haksız savaşları ve saldırganlıkları devam ederken bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolu da açılacaktır.