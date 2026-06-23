https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/pezeskiyan-abd-ile-gorusmeler-yukumluluklere-bagli-kalinirsa-sonuc-verebilir-1106712134.html
Pezeşkiyan: ABD ile görüşmeler, yükümlülüklere bağlı kalınırsa sonuç verebilir
Pezeşkiyan: ABD ile görüşmeler, yükümlülüklere bağlı kalınırsa sonuç verebilir
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelerin başarısının tarafların mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İran Cumhurbaşkanı, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.Pezeşkiyan, şu ifadeleri kaydetti:'ABD ile mutabakatın uygulanmasıyla bölgedeki birçok sorun azalabilir'Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a yola çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, Pakistanlı yetkililerin ABD ile diplomasi sürecinde önemli rol oynadığını belirttiği açıklamasında şunları söyledi:Pakistan ziyaretinde birçok konuda ortak görüşmeler yapacaklarını aktaran Pezeşkiyan, "İran ile Pakistan ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler dahil, İslam ülkeleriyle daha da genişleyen ilişkiler, İran lideri Mücteba Hamaney'in vurguladığı yaklaşıma uygun olarak sürdürülmekte ve hükümetin gündeminde öncelikli bir konudur" ifadelerini kullandı.
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i̇ran, abd, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: ABD ile görüşmeler, yükümlülüklere bağlı kalınırsa sonuç verebilir
09:54 23.06.2026 (güncellendi: 11:00 23.06.2026)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelerin başarısının tarafların mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, müzakere sürecinin sözlerle değil somut adımlarla değerlendirileceğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İran Cumhurbaşkanı, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.
Pezeşkiyan, şu ifadeleri kaydetti:
Müzakerelerin etkinliği, üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam olarak bağlı kalınmasına ve bunların titizlikle yerine getirilmesine bağlıdır. Bu yolda kaydedilecek ilerleme, kabul edilen sorumluluklara pratikte uyulmasıyla ölçülecektir. Mutabık kalınan metin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine katkıda bulunmaz.
'ABD ile mutabakatın uygulanmasıyla bölgedeki birçok sorun azalabilir'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a yola çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, Pakistanlı yetkililerin ABD ile diplomasi sürecinde önemli rol oynadığını belirttiği açıklamasında şunları söyledi:
Bugün başlayan bu gezi, Pakistan hükümetinin desteğini takdir etmenin yanı sıra, mutabakat zaptının tüm maddelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve İran halkının hak ve özgürlükleri çerçevesinde uygulanmasını ve imzalananların tam olarak işler hale gelmesini gerektiren bir yolu izlemeyi amaçlamaktadır.
Bu mutabakat zaptının uygulanmasıyla bölgedeki birçok sorun azalabilir. İsrail'in, İslam ülkelerine karşı haksız savaşları ve saldırganlıkları devam ederken bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolu da açılacaktır.
Pakistan ziyaretinde birçok konuda ortak görüşmeler yapacaklarını aktaran Pezeşkiyan, "İran ile Pakistan ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler dahil, İslam ülkeleriyle daha da genişleyen ilişkiler, İran lideri Mücteba Hamaney'in vurguladığı yaklaşıma uygun olarak sürdürülmekte ve hükümetin gündeminde öncelikli bir konudur" ifadelerini kullandı.