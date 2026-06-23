https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/pentagon-iran-savasinin-maliyetleri-icin-senatodan-ek-80-milyar-dolar-istedi-1106707734.html

'Pentagon, İran savaşının maliyetleri için Senato'dan ek 80 milyar dolar istedi'

'Pentagon, İran savaşının maliyetleri için Senato'dan ek 80 milyar dolar istedi'

Sputnik Türkiye

Pentagon'un, İran savaşının maliyetlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bildirildi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T04:52+0300

2026-06-23T04:52+0300

2026-06-23T04:52+0300

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abd kongresi bütçe ofisi (cbo)

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Pentagon, ABD Senatosu'na İran savaşının maliyetlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 80 milyar dolarlık ek bütçeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Talebin büyük bölümünün savaş harcamaları, mühimmat stoklarının yenilenmesi ve askeri ekipmanların onarımı için kullanılacağı belirtiliyor.ABD medyası AP'nin bildirdiğine göre Trump yönetimi, Pentagon için toplamda 1.5 trilyon dolarlık rekor bir savunma bütçesi talep ederken, ek finansman isteği Kongre'de tartışmalara yol açtı. Habere göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) henüz Kongre'ye resmi bir talepte bulunmadı a ncak Savunma Bakanı Pete Hegseth, pazartesi akşamı da dahil olmak üzere Kongre'de çeşitli temaslarda bulunuyor. Bazı Demokratların savaşa ve yeni harcamalara karşı çıkarken, bazı Cumhuriyetçilerin talebin savunma stoklarının güçlendirilmesi açısından gerekli olduğunu savunduğu bildirildi.Pentagon'un daha önce savaşın maliyetini 29 milyar dolar olarak hesapladığı, savaşın başında ise maliyetin 200 milyar dolara kadar çıkabileceğinin değerlendirildiği aktarılıyor. Kongre'de bütçe talebinin onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin görüşmeler sürüyor.

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abd, pentagon, i̇ran, bütçe, abd kongresi bütçe ofisi (cbo)